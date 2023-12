CTP demontează minciuna lui George Simion privind audiența privată la Papa Francisc: Șobolanul gol

Cristian Tudor Popescu s-a lămurit cum a ajuns George Simion la Papa Francisc și a demontat minciuna liderului AUR privind „audiența privată”. Într-o postare pe Facebook, gazetarul a vorbit despre „confirmarea finală a dezgolirii șobolanului strecurat, în toată mizeria lui”.

Reprezentantul Nunțiaturii Apostolice de la București, Chargé d`Affaires Monsignor Tuomo T. Vimpari, a răspuns solicitării din articolul pe care celebrul jurnalist l-a publicat miercuri despre „minciuna ordinară” a lui G. Simion „primit de Papa într-o audiență privată”

Într-o postare pe Facebook cu titlul „Șobolanul gol”, CTP a redat răspunsul transmis de Monsignor Tuomo T. Vimpari:

„Doresc să fie foarte clar că Papa Francisc nu l-a primit pe dl George Simion, și nici pe vreun alt politician, într-o Audiență privată. Se pare că a participat la o audiență cu un grup de italieni care promovau concertul de Crăciun în Vatican. În acel moment, Sanctitatea Sa era cu siguranță în necunoștință de cauză în ce privește participanții din grup”.

Ce a pretins George Simion

Amintim că George Simion s-a lăudat în urmă cu câteva zile că a avut o audiențǎ privată la Papa Francisc, argumentând pe Facebook cu o fotografie în care apare alături de suveranul pontif.

„Am dat Sfântului Părinte Francisc o sculptură în cadrul audienței private pe care am avut-o. Sculptorul Balan Fanica din Tibucani, Neamt, are 47 de ani și sculptează de când se știe. Sculptura se numește Gradina Maicii Domnului realizata din lemn de nuc și vita de vie patinat. Ea reprezinta spațiu și spiritul Romanesc prin ideea de familie maternă și dragoste pentru aproape. Lucrarea este abstractizata prezentând mai mult esență dragostei materne decât forma în sine. Natura și ea e prezenta prin arbore care îmbrățișează tot”, a scris Simion pe Facebook.

„Nu figurează niciun George Simion pe această listă. Atunci, cum a intrat?

Gazetarul Cristian Tudor Popescu s-a arătat șocat de fotografie și afirmațiile liderului AUR și a investigat contextul în care Simion a ajuns la Papa Francisc.

„Șocul pe care l-am luat în piept văzându-l pe G. Simion tras în poză în fața Papei Francisc n-a rămas fără urmări. Căci m-am apucat să cercetez cum a ajuns acolo specimenul. Ieri, am publicat lista oficială a Vaticanului cu audiențele la Papa Francisc de sâmbătă, 16 decembrie 2023, zi în care pretinde G. Simion că a fost primit de Papa. După cum ați putut constata, nu figurează niciun George Simion pe această listă. Atunci, cum a intrat?! Am aflat, cu certitudine, și vă transmit și dumneavoastră. Mai întâi, a încercat să se amestece între politicieni de la partidul Fratelli d`Italia, în cap cu premierul Georgia Meloni, care urmau să fie primiți de Papa în cadrul ceremoniei Bacio di Mano – Sărutarea Mâinii. Însă evenimentul a fost anula”, a explicat CTP, miercuri, pe Facebook.

„Papa, față în față cu un șobolan strecurat în încăpere”

CTP a aflat și la ce soluție a recurs, în cele din urmă, liderul AUR.

„Și atunci, românul absolut, salvatorul nației, Georgică, s-a băgat, sau a fost vârât, printre artiștii pe care îi vedeți trecuți la finalul listei, Artisti del Concerto di Natale – artiști ai Concertului de Crăciun. Clandestin, ilegal, infracțional. Iată explicația fotografiei, făcută și ea pe ascuns, cu telefonul, dintr-o poziție bizară, spate-stânga: Papa, față în față cu un șobolan strecurat în încăpere. Mi s-a luat un bolovan de pe inimă. Mă mai întreb doar ce părere are Nunțiul Papal, ambasadorul Sanctității Sale la București, arhiepiscopul Miguel Maury Buendia”, adăuga, tot miercuri, gazetarul, pentru ca joi să și publice răspunsul primit de la Reprezentantul Nunțiaturii Apostolice de la București.