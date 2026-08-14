LYO în România: noua experiență cu nicotină și arome, fără tutun, pentru Ploom

JTI extinde portofoliul Ploom în România cu o noutate care marchează intrarea brandului într-o subcategorie nouă: gama LYO, rezervele cu arome și nicotină, fără tutun.

Gama LYO este disponibilă în România în două variante inițiale: Arctic Mint și Wild Berry. Fiecare rezervă LYO include o capsulă cu aromă activabilă, un element care permite consumatorului adult să intensifice experiența senzorială la momentul ales.

Pentru consumatorul adult, LYO funcționează similar cu o rezervă cu tutun pentru încălzit: se introduce în dispozitiv, se încălzește, apoi se utilizează într-o experiență senzorială constantă pe tot parcursul sesiunii.

Diferența față de rezervele clasice cu tutun încălzit este profilul aromatic. În locul gustului caracteristic al tutunului, LYO, prin cele două variante, este conceput pentru a oferi un plus de aromă: Arctic Mint și Wild Berry au la bază mentol și tehnologie cu o capsulă activabilă, pentru intensitate sporită, oferind extra prospețime în cazul Arctic Mint și un gust de fructe de pădure pentru Wild Berry. Experiența este completată de notele dulci integrate în hârtia care învelește filtrul, pentru un plus de savoare. Aceasta intensifică suplimentar aroma, transformând momentul de consum. Este o experiență concepută pentru consumatorul adult de produse cu nicotină care, dincolo de produs, caută o experiență care pune aroma pe primul loc.

LYO și Sobranie Sticks coexistă în ecosistemul Ploom. Pentru consumatorul adult de produse cu nicotină, asta înseamnă că poate să își personalizeze experiența: autenticitatea tutunului încălzit prin Sobranie Sticks pentru anumite momente, experiența centrată pe aromă prin LYO pentru altele.

Lansarea LYO în România face parte dintr-un plan global de extindere simultană a brandului Ploom pe mai multe piețe. Această decizie reflectă maturitatea ecosistemului Ploom local, după lansările dispozitivelor Ploom X Advanced (2023) și Ploom AURA (toamna 2025). România este una dintre piețele strategice ale JTI.

LYO este disponibil online pe website-ul Ploom România, în insulele Ploom din principalele centre comerciale și în magazinele partenere selecționate la nivel național.

Articol susținut de JTI România.

PRODUSUL NU ESTE LIPSIT DE RISCURI ȘI CAUZEAZĂ DEPENDENȚĂ. 18+ DESTINAT ADULȚILOR CONSUMATORI EXISTENȚI DE PRODUSE CU NICOTINĂ.