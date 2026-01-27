„Nu mă așteptam să fie așa de rău". Crin Antonescu critică activitatea lui Nicușor Dan: „Suntem luați de proști”

Fostul candidat la prezidențiale Crin Antonescu a criticat, marți, activitatea președintelui Nicușor Dan, spunând că nu se aștepta „să fie atât de rău” și că România pare „pusă pe pauză” într-un moment de agitație fără precedent pe scena politică mondială.

Crin Antonescu afirmă că, sub conducerea lui Nicușor Dan, România a devenit practic „invizibilă” pe plan internațional. „Mă tem că, pentru unii care nu sunt atenți, România nu se vede deloc. Este practic pusă pe o pauză. Pentru mine, lucrurile sunt din ce în ce mai surprinzătoare. Am spus-o și înainte de alegeri, și după, dar să fie așa de rău nu mă așteptam”, a declarat fostul lider liberal, potrivit Stiripesurse.ro.

Referindu-se direct la președinte, Antonescu a spus că „totul e la nivel de caricatură. Președintele pare dus de mână pe la reuniuni”. El a subliniat contrastul dintre agitația politică internațională și tăcerea României: „De la distanță privite lucrurile, avem contrastul extraordinar între agitația multiformă, cumva fără precedent din politica mondială, și tăcerea sau dispariția României. România nu e nici cât a fost”.

Fostul candidat a mai criticat modul în care societatea este manipulată: „Noi suntem chiar luați de proști. Avem de-a face un efort de imbecilizare a unei bune părți din societate”.

În ceea ce-l privește pe Nicușor Dan, Antonescu a arătat că acesta nu are experiența necesară pentru funcția de președinte: „Nicușor Dan nu poate. Avem o problemă. Noi am ales acest om pentru funcția supremă în stat după ce am văzut cum a stat baricadat în Primăria Capitalei. Am văzut că nu are niciun fel de idee despre politica externă sau despre o funcție de asemenea importanță. Dar omul se tundea frumos pe TikTok și promitea să alunge PSD-ul de la guvernare”.