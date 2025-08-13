Crin Antonescu îl ironizează pe Nicușor Dan după vizita acestuia în R. Moldova: „Turistul din Basarabia și suita de propagandiști”

Crin Antonescu a lansat miercuri, 13 august, un nou atac la adresa președintelui României, în contextul unei întâlniri virtuale anunțate de Politico, la care vor participa lideri din Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia și Finlanda, precum și președinții Comisiei Europene și Consiliului Europei, alături de Volodimir Zelenski și premierul olandez Mark Rutte.

Miercuri, 13 august, la ora 14 (ora Germaniei), va avea loc o discuție virtuală de o oră, iar la ora 15, este programată o discuție între liderii europeni și Donald Trump.

„Întrebare pentru turistul din Basarabia și suita de propagandiști: ați fost invitați și nu aveți timp sau suntem reprezentați de Zelenski?”, a scris Antonescu pe Facebook.

Mesajul vine la scurt timp după ce președintele României și-a petrecut sfârșitul de săptămână în Republica Moldova, alături de familie, fiind întâmpinat de președintele Maia Sandu. Cei doi lideri au participat la mai multe evenimente locale, unde s-au întâlnit cu locuitorii și au descoperit tradițiile zonei.

Nu este primul atac al lui Crin Antonescu la adresa șefului statului. Recent, acesta l-a criticat pentru faptul că „s-a ascuns în aceeași clădire cu defunctul” în timpul funeraliilor fostului președinte Ion Iliescu, săptămâna trecută.

Situația a fost ironică, având în vedere că nici Crin Antonescu nu a participat la ceremonie și nu a avut vreo reacție publică legată de moartea lui Iliescu până în ziua respectivă, 8 august.