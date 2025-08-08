Ce se va întâmpla cu vila din Cartierul Primăverii în care a locuit Ion Iliescu. Cine este moștenitorul și suma cu care ar putea fi vândută

Pe lângă ecourile dispariției lui Ion Iliescu, mulți s-au întrebat cui îi va reveni averea impresionantă pe care o lăsa în urmă, în special vila somptuoasă de pe strada Moliere, una dintre cele mai valoroase proprietăți din București.

Soții Iliescu au cumpărat vila din cartierul Primăverii în anul 1996 cu suma de aproximativ 7.000 de dolari. O investiție care, în timp, s-a transformat într-un adevărat tezaur imobiliar. Dacă s-ar vinde astăzi întreaga proprietate, pe care experții imobiliari consultați de Medifax au evaluat-o la circa 3 milioane de euro, profitul lor s-ar ridica astfel la un incredibil 430%!

Specialiștii subliniază că o casă similară, situată în aceeași zonă, s-a tranzacționat recent pentru suma de 750.000 de euro, iar vila lui Ion Iliescu are o suprafață triplă.

Vila în care a rămas să locuiască Nina Iliescu este compusă, de fapt, din trei apartamente, unul la parter și două la etaj, toate înconjurate de o curte generoasă.

Răzvan, SPP-istul care i-a fost ca un fiu, moștenitorul unic al vilei

Deși Ion Iliescu nu a avut copii, în ultimii ani de viață (cu precădere din 2020) a fost înconjurat de un cerc restrâns de apropiați, printre care și doi ofițeri SPP care i-au fost alături cu loialitate, Răzvan și Traian. Dintre aceștia, Răzvan s-a distins ca o prezență constantă și de încredere, sprijinindu-l pe fostul președinte și pe soția acestuia, Nina Iliescu, pe care o va îngriji până la finalul zilelor, așa cum s-a făcut angajamentul.

În prezent, vila este împărțită astfel: Nina locuiește în apartamentul de la parter, iar etajul, unde se găsesc celelalte două apartamente, este ocupat de Răzvan. După trecerea în neființă a Ninei, întreaga proprietate va trece în posesia lui, care a fost considerat de familia Iliescu „ca un fiu”.