Crin Antonescu acuză presiuni politice din partea taberei lui Bolojan: „Vor să pună o presiune maximă asupra lui Nicușor Dan”

Fostul lider PNL, Crin Antonescu, susține că în spatele negocierilor politice pentru formarea guvernului se afla o strategie de menținere a puterii, în care Ilie Bolojan și susținătorii săi vor să pună presiune pe președintele Nicușor Dan.

Crin Antonescu a criticat duminică, 10 mai, tabăra asociată cu Ilie Bolojan în contextul negocierilor pentru viitorul guvern, afirmând că miza reală nu este opoziția, ci controlul asupra puterii executive.

„Vor să pună o presiune maximă asupra lui Nicușor Dan, până acolo încât să și-l dorească un fel de monarh constituțional – să desfacă șampanie la ocazii, iar toate deciziile, marile contracte, marile decizii de politică economică să le aparțină în exclusivitate”, a declarat Crin Antonescu, într-o intervenție la Antena3.

Acesta a spus că nu crede în intențiile declarate ale taberei Bolojan de a intra în opoziție, considerând că acestea fac parte dintr-o tactică de negociere politică.

„Eu sunt convins că domnul Bolojan și susținătorii săi știu foarte bine că le este necesar să rămână la putere. Toată parada asta – mergem în opoziție, facem opoziție – eu nu cred în ea. Eu cred că domnul Bolojan are treburi de făcut la putere”, a mai spus fostul lider PNL.

Crin Antonescu a avertizat și asupra efectelor interne asupra Partidului Național Liberal, susținând că direcția promovată ar putea redesena electoratul formațiunii. „Dacă partidul se duce în acea direcție, va lua alegătorii USR-ului, va împărți cu USR-ul, iar oameni ca mine, câți mai erau alegători ai PNL-ului, vom căuta altceva”, a adăugat el.

Reamintim că fostul lider PNL, Crin Antonescu, a comentat sâmbătă, postare publică a președintelui României, Nicușor Dan, de Ziua Europei, afirmând că apreciază faptul că acesta a vorbit despre „greșelile Europei” și a adoptat un ton echilibrat în unele teme sensibile.

El a făcut referire și la răspunsurile președintelui privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție în mandatul fostei șefe a instituției, Laura Codruța Kövesi, pe care le-a catalogat drept „timide, dar de bun simț”.

„Mă bucură comunicarea de azi, de Ziua Europei, a Președintelui României. Salut cu plăcută surprindere faptul că dl. Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei. Împreună cu răspunsul dat la întrebarea despre DNA în mandatul dnei Kovesi (răspuns timid, dar care arată măcar o doză prețioasă de bun simț), împreună cu faptul că nu s-a conformat „ordinelor” isterice ale haitei bolșevice pretins „reformatoare” sau cu faptul că încearcă un echilibru rațional în criza politică internă, sunt semne care dau speranță și n-am nici cea mai mică ezitare să le salut”, a scris Crin Antonescu într-o postare pe Facebook.