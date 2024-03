Continuă neînțelegerile în USR. Lasconi: Nu am mai vorbit cu Cătălin Drulă din noiembrie. Eu am treabă la Câmpulung

Elena Lasconi, primar al municipiului Câmpulung, a afirmat în cadrul unui interviu televizat că nu a mai vorbit de circa patru luni cu președintele USR Cătălin Drulă, deoarece are multă treabă la primărie, și pentru că „nu e genul care să se dea bine cu șeful”. Ea a criticat PSD și PNL că ar fi partide „ruginite”, și a acuzat liberalii că ar forma „un grup infracțional organizat” în orașul său, afirmând că se consultă deja cu avocații săi în acest sens.

„Eu nu am vorbit cu el din noiembrie, dar sunt 100% sigură că Cătălin Drulă mă susține. Nu știu ce să vorbim, eu am treabă la Câmpulung, nu știu ce am avea de vorbit. Ce să vorbim? De ce este așa curios că nu vorbim? N-am fost niciodată genul care să se dea bine cu șeful”, a declarat, vineri, Elena Lasconi, la DIGI 24, după ce a fost întrebată dacă are susținerea lui Cătălin Drulă din partid.

Elena Lasconi a spus că se diferențiază de restul politicienilor, care „sunt îngroziți de când a început precampania”, afirmând că acestora le este groază să stea în fața oamenilor.

„Eu la români nu mă uit ca la un electorat, eu mă uit ca la români, ca la frații mei, și cred că asta mă diferențiază de politicianul clasic. Mulți dintre ei sunt îngroziți zilele astea, de când a început precampania, pentru că trebuie să iasă în stradă pentru semnături. Le este groază să dea față în față cu oamenii. Mulți fac evenimente doar cu oamenii din jurul lor, din jurul partidelor, mă refer la partidele ruginite, PSD și PNL, care atunci când fac astfel de evenimente îi cheamă tot pe-ai lor să-i susțină. Una e să te duci într-un loc în care nu cunoști pe nimeni și să fii apreciat pentru ceea ce faci și pentru ceea ce ai livrat, și alta e să dai banul în stânga și în dreapta să mai vină câteva autobuze să dai tu bine în precampanie sau în campania electorală. Sunt foarte puțini politicieni care au lejeritatea asta de a sta față în față cu omul, asta am observat”, a spus primărița municipiului Câmpulung Muscel, întrebată care sunt planurile sale politice în acest an și dacă ar lua în calcul o candidatură la alegerile prezidențiale.

Elena Lasconi a subliniat că anul electoral 2024 e foarte important și a transmis un îndemn de a merge la vot „pentru că numai de români depinde soarta țării” și că numai prin vot se poate schimba, dar a admis și că sunt mulți oameni „care au deja o silă de a merge la vot”.

Întrebată și cu cine să voteze românii, Lasconi a răspuns că ar propune „să voteze cu cei care livrează”.

Iar în ceea ce privește o candidatură la alegerile prezidențiale, primarul municipiului Câmpulung a spus că gândul său „e foarte departe” de acest lucru.

Lasconi: PNL la Câmpulung practic e un grup infracțional organizat

Elena Lasconi a acuzat PNL că la Câmpulung „e un grup infracțional organizat”.

„Eu simt că e o mare fierbere, în ceea ce mă privește pe mine, pentru locale, e o presiune fantastică. Ieri am avut trei controale la Primărie. Sunt niște abuzuri ieșite din comun. PNL la Câmpulung practic e un grup infracțional organizat. Am o suspiciune rezonabilă că sunt mulți dintre ei un grup infracțional organizat, coordonat de însăși ministrul Justiției. Și deja abuzurile sunt foarte mari”, a afirmat Lasconi, și a acuzat că ministrul Alina Gorghiu ar hărțui-o „prin instituțiile statului”.

Primarul municipiului Câmpulung a spus că personal nu îi este frică de nimeni și că a apelat la ajutorul unor avocați.

Deși inițial a fost deschiderea de listă a USR pentru europarlamentare, la începutul lunii decembrie, Elena Lasconi a afirmat, că nu ea a ales să facă un pas în spate la aceste alegeri, fiind o decizie forțată de conducere, iar ei i-a fost comunicată de Cătălin Drulă, șeful partidului.

În luna ianuarie, Elena Lasconi și-a dat demisia din funcția de de vicepreședinte al USR Argeș.

Iar câteva săptămâni mai târziu a luat la țintă conducerea partidului reproșând faptul că după ce i-au dat „un șut în fund” nimeni nu a discutat cu ea trei luni, cerând socoteală și pentru planurile privind Alianța Dreapta Unită.