Lasconi, atacuri în rafală la adresa conducerii USR. Demisia celor de la vârf, cerută dacă Uniunea nu ia 20% la primele alegeri

Elena Lasconi, primar al municipiului Câmpulung, a luat la țintă conducerea USR reproșând faptul că după ce i-au dat „un șut în fund” nimeni nu a discutat cu ea trei luni, cerând socoteală și pentru planurile privind Alianța Dreapta Unită.

Reproșurile venite din partea celei care inițial a fost deschiderea de listă a USR pentru europarlamentare au venit în ședința Comitetului Politic. „Pentru conducere, vă spun acum. Câți dintre voi ați primit un document despre alianța pe care v-au cerut să o validăm? Eu nu spun c-o alianță nu este bună, dar care este respectul față de noi – Comitetul Politic? Așa că, propun 3 lucruri. Dacă la alegerile europarlamentare vom avea un scor sub 20%, întreaga conducere să își dea demisia”, le-a transmis Elena Lasconi, potrivit unei înregistrări video difuzate de Digi24.

„Doi, amânarea cu 30 de zile a acestei decizii, pentru alianță, ca să lămurim și noi care e treaba cu ea. Trei, foarte important, candidatul USR pentru funcția de președinte al României să fie ales cu votul fiecărui membru al USR. Așa mi se pare normal. Aș vrea să avem dezbateri, să votați asta. Să aveți curajul de a face asta”, a mai transmis Lasconi, care și-a dat demisia recent din toate funcțiile de conducere.

„Am spus că rufele murdare se spală-n familie. După ce am primit un șut în fund, pe românește, de pe lista de europarlamentare, un singur lucru am cerut, să am o discuție cu Biroul Național. De 3 luni aștept asta. Și, când mi s-a spus că va fi posibil, nu m-a mai sunat absolut nimeni. Genul ăsta de decizii luate de sus în jos, genul ăsta de lipsă de respect pentru un membru de partid, nu mai zic că suntem o echipă, nu ne aduce decât apatie. Cine, Doamne, iartă-mă, o să mai lipească afișe în campanie, dacă suntem tratați așa? Într-o zi ești uliu, în alta cioară”, a mai afirmat reprezentanta USR, de față cu toată conducerea partidului.

Lansarea Alianței Dreapta Unită și a programului electoral pentru PE

USR, Forța Dreptei și PMP își lansează duminică lista de candidați pentru Parlamentul European, dar și programul electoral. În ultimele săptămâni în USR au fost numeroase critici despre modul cum s-a ajuns la desemnarea unor anumiți politicieni pe locurile eligibile, precum și ignorarea altora.

Unul dintre exemple este cazul lui Vlad Gheorghe, unul din eurodeputații care în prezent e în conflict cu politicienii de la vârful USR și nu a mai fost lăsat să intre la ședința Comitetului Politic.