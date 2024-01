Continuă scandalul în USR. Lasconi demisionează din conducerea USR Argeș. Săgeți către colegii săi

Elena Lasconi, primar al municipiului Câmpulung Muscel, și-a dat demisia din funcția de conducere pe care o deținea la nivelul organizației USR Argeș și dezminte că ar pleca la alt partid.

Informația inițială a demisiei Elenei Lasconi a apărut în presa locală. Ulterior, reprezentanta USR care pentru o perioadă a fost deschiderea de liste a Uniunii, a dat o scurtă reacție

„Sunt mai multe care s-au tot strâns. Pur și simplu nu mai vedeam rostul. Nu am să vorbesc despre bucătăria noastră internă pentru ca nu vreau să fac rău. Sunt lucruri pe care le discut în interiorul partidului dacă o să intereseze pe cineva. E o perioadă grea și aglomerată pentru mine, iar prioritatea este Primăria Câmpulung (...). Vreau să dezmint intoxicările cum ca aș fi în negociere cu vreun alt partid. O să rămân în USR și o să lupt pentru principiile și valorile care l-au format deși cred că unii s-ar bucura dacă aș renunța”, a transmis Elena Lasconi, într-un răspuns pentru G4Media. „Adevărul” a vrut să o contacteze pentru informații suplimentare, dar fostul număr unu de pe pe lista USR la europarlamentare nu a răspuns.

Atac la Drulă în ultimul interviu

Elena Lasconi, primărița din Câmpulung Muscel, a afirmat, la începutul lunii decembrie, că nu ea a ales să facă un pas în spate la europarlamentare, fiind o decizie forțată de conducere, iar ei i-a fost comunicată de Cătălin Drulă, șeful partidului.

„Sunt ok, cred că e foarte important și în politică și în orice funcție ai avea, să ai experiență de viață și eu am foarte mare experiență de viață. Nu sunt pe listele europarlamentare pentru că am fost retrasă de conducerea USR. Nu a fost decizia mea, a fost o decize forțată, mi s-a comunicat să mă retrag de pe liste. Cătălin Drulă mi-a comunicat”, a afirmat Elena Lasconi, într-un interviu pentru Euronews.

Ulterior, fosta deschidere de listă a USR pentru europarlamentare a subliniat că preferă ca nemulțumirile să le transmită intern. „Aș vrea ca toate elementele să le vocalizez în interiorul partidului, nu sunt genul care dezbină, sunt omul care unește. Mereu am fost în echipa care construiește, nu în cea care distruge”, a mai afirmat Lasconi.

Biroul Național al USR a anunțat, pe 5 noiembrie, că Elena Lasconi, care a fost criticată de propria fiică pentru că a votat „Da” la referendumul pentru familie, s-a retras de pe lista candidaților la europarlamentare.

„În această seară, Biroul Național al USR a luat act de retragerea Elenei Lasconi de pe lista candidaților la alegerile europarlamentare. Elena Lasconi va continua să muncească pentru câmpulungeni și va avea sprijin din partea USR pentru a face, în continuare, performanță în administrație. Lasconi a intrat în politică pentru a construi străzi, școli, spitale, comunități, și va continua să facă asta la Câmpulung, susținută de USR”, se arată în comunicatul de presă al Biroului Național al USR