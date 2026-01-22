Președintele României, Nicușor Dan, participă joi la reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles și a transmis primele declarații pentru jurnaliști, abordând teme de politică externă și securitate, de la relația cu Republica Moldova până la propunerile venite din partea administrației Trump.

„Este o reuniune informală care are ca obiect relația transatlantică. Are mai multe componente: Groenlanda, tarife, Ucraina, posibil să discutăm și despre Mercosur. Mesajul meu general: avem nevoie de această relație transatlantică, Europa si România, și e foarte bine că în urma dialogului, o oarecare escaladare s-a diminuat și am revenit în parametri normaliPe de o parte, evident, suveranitatea este cel mai important lucru care ține de dreptul internațional. Și pe de altă parte, orice chestiuni care țin de apărare, care sunt legitime, trebuie purtate, mai ales în contextul în care e vorba de două țări NATO, trebuie purtate prin dialog”, a declarat acesta.

Întrebat despre posibila unire cu Republica Moldova, președintele României a spus: „În momentul în care o majoritate în Republica Moldova va dori asta. Pentru moment nu suntem acolo.”

Referitor la „Consiliul pentru Pace”, propus de Donald Trump, și despre presupusa refuzare a fondurilor menționate în presă, Nicușor Dan a explicat: „Nu, nu. O să discutăm după mai în detaliu toate lucrurile astea. Vă dați seama că nu e vorba de o chestiune simplă, da? E vorba de o cartă care angajează statul român într-o chestiune internațională și trebuie să fie făcută o analiză a raportului dintre drepturile și obligațiile care ar rezulta din această cartă cu toate celelalte carte, Carta ONU, de exemplu, la care România este parte. Cam asta e.”

În ceea ce privește declarațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și rolul Europei, Nicușor Dan a subliniat importanța dialogului: „Da, important este... important este dialogul. Bineînțeles că dumneavoastră, media, sunteți foarte importanți și declarațiile publice sunt, de asemenea, importante pentru... important este dialogul și pentru moment suntem într-o poziție de echilibru. Cu mai multe informații voi reveni după reuniune”.