Exclusiv Concedii de austeritate pentru primari de comune: pachete de „formare profesională” la all inclusive pe litoral

O primărie de comună din Maramureș, condusă de Daniel Pop (PSD), a achiziționat din bani publici un sejur de lux la mare. Scopul: un training de implementare a proiectelor PNRR, în condițiile în care primăria nu are niciun astfel de proiect. Zeci de primari i-au urmat exemplul.

În plină perioadă de „austeritate”, când populației i se cere să strângă cureaua și să „plătim toți”dezmățul bugetar, Primăria Sălsig (Maramureș), condusă de Daniel Pop (PSD), a achiziționat, din luna iunie, pe platforma SICAP, servicii de cazare și servicii conexe de formare profesională. Prețul - 9.140 de lei (1.828 de euro).

Pentru ca alegătorii să „înghită” pastila amară a dezinteresului pentru banul public, s-a găsit o formulă „câștigătoare” – se va merge la „formare profesională”. Și cum discuțiile despre PNRR sunt la ordinea zilei, oficial se va merge la un curs de managementul si implementarea proiectelor PNRR. Asta deși primăria nu are niciun proiect derulat prin PNRR iar programul va fi finalizat curând, astfel cǎ formarea nu mai are niciun rost.

Formare profesională cu piscina, beach bar și all inclusive

Nu este exclus ca primarul Daniel Pop sǎ fie, la fel ca anul trecut, beneficiarul concediului de lux pe bani publici. Este vorba despre un sejur all inclusive la Hotel Mera Venus, de 4 stele, între 3 și 9 august.

„Situat în Venus, la doar 100 de metri de plaja cu nisip, Mera Resort are WiFi gratuit, un loc de joacă pentru copii și piscină sezonieră în aer liber. Complexul are o terasă, iar unele camere oferă vedere la mare sau la lac. Camerele au TV cu ecran plat cu canale prin cablu. Toate camerele au baie privată cu duș. Pentru un plus de confort se oferă articole de toaletă gratuite și uscător de păr”, se arată în descrierea de pe Booking a hotelului.

Tariful all inclusive include: „acces gratuit la piscină, la locurile de joacă pentru copii în interior și în aer liber, precum și la piscina pentru copii. De asemenea, proprietatea pune la dispoziție un teatru de vară, un mini parc acvatic și activități de divertisment pentru copii. În funcție de disponibilitate, se oferă gratuit pătuțuri de copii și șezlonguri pe plajă. De asemenea, în cazul tarifelor all inclusive, Mera Resort oferă prosoape la piscine și la plajă, precum și acces gratuit la barul all inclusive de pe plajă și la cabinetul medical.”

Primăria a rezervat o camerǎ de douǎ persoane. Pentru un tarif suplimentar, în „pachet” pot fi incluși și copiii. În ciuda insistențelor, edilul nu a fost de găsit. Nici măcar la solicitarea oficialǎ în baza Legii 544 privind informațiile de interes public, Primăria nu a răspuns.

Anul trecut, Daniel Pop a fost într-o vacanță similară, cumpărată de la aceeași firmă, fiind cazat la Hotel Poseidon din Jupiter, între 4 și 11 august 2024. Edilul a petrecut șapte zile de lux pe malul mării, participând la „curs de comunicare în administrația publică”.

Pentru un curs de 200 de euro, plătim un sejur all inclusive de 1.700 de euro

Anul trecut, distracția a costat 1.546 de euro, spun sursele Adevărul, iar anul acesta costă mai mult, 1.828 euro. În cererea de achiziție de pe SICAP nu se menționează cât costă cazarea și cât costă efectiv partea de formare profesională.

„Adevărul” a aflat, în exclusivitate, că serviciile de cazare au costat 8.390 de lei (1678 de euro), în timp ce serviciile de „formare profesională” au fost doar 1.090 de lei (cca 200 de euro). Deci, pentru a participa la cursuri de 200 de euro, contribuabilii români îi plătesc unui funcționar din primărie un sejur la all inclusive de 1.678 de euro. Asta chiar dacă Primăria Sălsig nu are niciun proiect prin PNRR și programul se va încheia în curând, putând fi finanțate numai proiectele aflate într-o stare avansata de implementare. Deci, formarea nu va ajuta primăria nici pe viitor.

În plus, sursele „Adevărul” susțin că, de fapt, primarii nici nu participă la cursuri, ținându-se niște foi de prezențe fictive.

Zeci de primarii au cumpărat astfel de pachete

Serviciile au fost achiziționate de la firma S.C. Expert Diplomatic Tour Srl S.R.L., specializată în astfel de pachete.

Sursele „Adevărul” susțin că și anul acesta a fost bătaie pe pachetele de „formare profesională” la all inclusive pe litoral. De exemplu, în perioada 3-9 august, când se va duce reprezentantul Primăriei Sălsig, mai era o singură cameră.

O simplă căutare în portalul Sicap ne relevă mai multe primării din țară care au apelat la serviciile firmei S.C. Expert Diplomatic Tour Srl S.R.L: comuna Cața județ Brașov, comuna Șanț județ Bistrița, Nalbant județ Tulcea, Dumbrăvița județ Maramureș, Ogra județ Mureș, Bălteni județ Olt, Giarmata județ Timiș, Dor Mărunt județ Călărași, Ungra județ Brașov, Braniștea județ Mehedinți, Gîrbovi - Ialomița, Grindu - Tulcea, Lisa - Brașov, Livezi – Bacău, Groși - maramureș, Micfalău - Covasna, Vultureni - Cluj, Dărmănești – Argeș.

S-au luat pachete pentru toate lunile de vară.

Pe site-ul companiei se arată că „aceasta ofertă servicii de formare profesională și consultanță în domeniul achizițiilor publice, în sectorul public și privat.”

S.C. Expert Diplomatic Tour Srl S.R.L mai precizează ceea ce de fapt contează în economia luării deciziilor – modul în care sunt alese hotelurile unde se desfășoară trainingurile:

„Acordăm o atenție deosebită alegerii partenerilor hotelieri pentru a răspunde impecabil cerințelor dumneavoastră în termeni de confort și buget. Negociem pentru dumneavoastră servicii de calitate la cele mai bune prețuri pe parcursul întregului an. Analizam constant pentru a menține competitivitatea prețurilor noastre și pentru a vă asigura cel mai bun raport calitate / preț”.

În România sunt 714 comune care nu pot plăti salariile din venituri proprii (statistica din 2023), 900 localități (inclusiv orașe mici) sunt în situații financiare dificile și peste 2.800 de UAT-uri primesc anual sprijin guvernamental pentru funcționare, astfel de sejururi turistice pentru primari sunt o bătaie de joc la adresa banului public.