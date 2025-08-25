Donald Trump este îngrijorat că nu va ajunge în rai. Pastor american: „Mântuirea nu este o răsplată, ci un dar”

Un pastor din Statele Unite a comentat declarațiile președintelui Donald Trump, care a mărturisit că se teme pentru soarta lui după moarte. Pastorul consideră însă că temerile liderului american sunt nefondate.

Într-o intervenție telefonică la emisiunea „Fox & Friends” de pe Fox News, Donald Trump a vorbit despre eforturile sale de a intermedia pacea între Rusia și Ucraina, dar a făcut și o mărturisire neașteptată: „Vreau să încerc să ajung în rai, dacă este posibil. Am auzit că nu stau prea bine. Sunt cu adevărat la baza scării. Dar dacă voi reuși să ajung în rai, acesta va fi unul dintre motive”, a spus președintele SUA.

Kate Murphy, pastor la The Grove Presbyterian Church din Charlotte, a recunoscut că a fost șocată de vulnerabilitatea din spatele acestor cuvinte: „Am fost pastor timp de 25 de ani și am ascultat oameni care, adesea în pragul morții, își împărtășeau cele mai vulnerabile frici și dorințe spirituale. M-a surprins să aud acest lucru de la Trump, pentru că, dincolo de încrederea afișată, am recunoscut o frică profund umană”.

Frica de moarte și înțelegerea mântuirii

Murphy explică faptul că frica de moarte este aproape universală, dar și o ocazie de renaștere spirituală. Ea subliniază însă că Trump pare să creadă că raiul poate fi „cumpărat” prin fapte bune, precum încheierea unui acord de pace.

„Nu este de mirare că omul care a scris The Art of the Deal consideră că raiul este o proprietate de lux achiziționată prin fapte bune. Mulți creștini americani gândesc similar, chiar dacă nu o spun direct. Însă creștinii cred că mântuirea nu este o răsplată, ci un dar primit prin har”, a scris pastorul, potrivit publicației The Sacramento Bee.

Mesajul către Trump: Raiul nu se câștigă, se trăiește

Kate Murphy transmite un mesaj direct liderului de la Casa Albă: „Nu credem că vreo persoană, indiferent câte vieți salvează, poate să câștige mântuirea. Dar credem că nici nu este nevoie. Dreptatea lui Dumnezeu este mai puternică decât păcatul, violența, ura și moartea. În Hristos, Dumnezeu a arătat că această dreptate este pentru noi, nu împotriva noastră”.

Mai mult, pastorul subliniază că raiul nu este doar o promisiune după moarte, ci o realitate care poate fi trăită aici și acum: „Președintele nu trebuie să pună capăt războiului din Ucraina ca să ajungă în rai. Harul lui Isus îi permite să intre chiar acum. Asta ar însemna să urmeze calea lui Hristos și să folosească puterea și bogăția pentru a fi un făcător de pace”.

O speranță pentru schimbare

Pastorul își încheie mesajul cu o notă de speranță: „Cred că va veni o zi în care Trump va fi transformat de puterea iubirii lui Dumnezeu. Mă rog ca acea zi să vină repede, spre binele nostru al tuturor”.