România are nevoie de ordine, echilibru și respect, iar Guvernul Bolojan oferă tocmai asta!

După guvernarea Ciolacu, România nu-și mai permite amânări. Nu ne mai permitem jumătăți de măsură, promisiuni fără acoperire sau cheltuieli nesăbuite pentru avantaje diverse politice pe termen scurt. Țara noastră a ajuns într-un punct critic, cu un deficit bugetar periculos, cu o administrație supradimensionată și cu un sistem public încă blocat în ineficiență.

Din această realitate dureroasă, dar – pentru cei mai mulți dintre noi – clară, pornește programul de guvernare asumat de Guvernul condus de liderul PNL Ilie Bolojan.

Este, fără îndoială, un program al curajului și responsabilității, unul care nu caută aplauze ci, dimpotrivă rezultate pentru toți românii onești și muncitori. Căci despre asta este vorba. Programul Guvernului Bolojan nu promite imposibilul, ci încearcă să repare ce s-a stricat. Și cred că e în interesul întregii țări să îi dorim succes și să îl sprijinim.

Este și un program care așază România pe calea unui stat funcțional, modern și mai ales cinstit cu proprii cetățenii ! Ilie Bolojan dorește un stat care cheltuie ce produce, nu mai mult (!), un stat care respectă legea și care investește acolo unde chiar contează. Asta înseamnă infrastructură, educație, sănătate și competitivitate economică.

Sistemul public a ajuns, în ultimii ani, să consume mai mult decât poate susține. Deficitul bugetar este exploziv, datoria publică crește, iar încrederea investitorilor, fundamentul dezvoltării economice, a fost erodată. Guvernul Bolojan începe prin a pune ordine în finanțele țării, dintr-o necesitate care nu mai suferă amânare. Fără acest prim pas de igienă bugetară, nicio altă reformă nu este posibilă.

Reducerea cheltuielilor statului este însă și un act de echitate. Reforma administrației centrale, prin comasări, fuziuni și disponibilizări în aparatul supradimensionat nu este o formă de cruzime, ci este, dragi cititori, un act de justiție pentru contribuabil! Nu putem cere mai mult de la români fără să cerem, în primul rând, performanță de la stat! Cred că este limpede.

Mai departe, una dintre cele mai ambițioase decizii ale noului guvern este depolitizarea reală a celor mai importante instituții fiscale precum Fiscul, Antifrauda, sau Vama. Eu cred, alături de PNL, că adevărata reformă a statului începe când controlul banului public iese din zona algoritmului politic. Odată reorganizate și digitalizate, aceste structuri vor deveni instrumente de încasare corectă și în niciun caz de protejare a evaziunii.

De ce? Pentru că evaziunea fiscală este o rană deschisă. Miliarde de lei se pierd anual în importuri subevaluate, în tranzacții fictive sau în complicități administrative. Guvernul condus de PNL propune, în premieră, intervenții clare în domenii-cheie precum importurile alimentare, produsele petroliere și mărfurile asiatice. Este o bătălie grea, pe care o ducem și în Parlamentul European, dar esențială.

Românii nu mai acceptă două feluri de măsură. Oameni care muncesc corect și își plătesc dările cer echitate și am avut nenumărate discuții cu contribuabilii pe aceste subiect. Asta înseamnă salarii în funcție de performanță, pensii contributive, eliminarea sporurilor absurde și plafonarea câștigurilor nejustificate în agențiile de stat.

De asemenea, Programul Guvernului Bolojan anunță reforma reală a pensiilor speciale. Magistrații se vor pensiona la 65 de ani, ca toți ceilalți cetățeni. La rândul lor, salariile se vor calcula după reguli clare și nu după portițe juridice. Este un semnal puternic care trebuie să arate și arată, într-adevăr, că nimeni nu este mai presus de efortul colectiv.

România nu are acum, în acest moment, o problemă de lipsă de bani, ci una de risipă și de prioritizare greșită. De aceea, Programul guvernului propune o selecție riguroasă a investițiilor. Vor fi finanțate cu prioritate acele proiecte care duc la creșterea exporturilor, la reducerea importurilor și la întărirea capacității economice a României. Asta înseamnă locuri de muncă și salarii bune pentru români.

Totodată, companiile de stat neperformante vor fi închise sau reformate. Cele profitabile vor fi listate la bursă, ca semn de transparență și de modernizare. Subvențiile fără randament vor fi eliminate. Este o logică economică sănătoasă, care va susține și atragerea investițiilor private, adică, iarăși, locuri de muncă și salarii.

În sănătate, numărul de paturi pentru spitalizare continuă va fi redus cu 20%, iar plata medicilor se va face în funcție de performanță, nu de vechime sau de influență. În educație, se va introduce o normă didactică realistă, iar bursele vor fi acordate pe merit. În sistemul social, vor fi oferite ajutoare doar acolo unde chiar nu există locuri de muncă, sau oportunități, iar concediile medicale nejustificate vor fi eliminate. Este, în viziunea mea și a PNL, un model de politici sociale responsabile. Vrem să încurajăm munca și să penalizăm abuzul. Iar cei care muncesc vor fi sprijiniți, nu penalizați! Asta va trebuie să fie evident pentru toată lumea, în cel mai scurt timp!

Am susținut constant că România are nevoie de un nou contract moral între stat și cetățean, iar Guvernul Bolojan face exact acest pas. Avem acum un program care are curajul de a spune adevărul: nu ne putem salva fără disciplină, fără muncă și mai ales fără reforme. Niciun stat nu poate rezista când cheltuie mai mult decât produce și când tolerează inechitatea sistemică.

Nu în ultimul rând, România are nevoie de respect, iar respectul începe cu adevărul și continuă cu reforma. Dacă ne respectăm acasă, în țară, prin ceea ce realizăm, ne vor respecta și alții.

Susțin, așadar, acest program de guvernare pentru că este singura alternativă responsabilă într-un moment în care populismul și haosul fiscal ne pot duce la marginea prăpastiei. E momentul să facem ceea ce trebuie, mai degrabă decât ceea ce dă bine și am încredere în energia, capacitatea și disciplina lui Ilie Bolojan, chiar și într-o coaliție precum cea actuală.