În plină campanie de austeritate, prefectul județului Suceava, Traian Andronachi (PSD), a apărut într-o reclamă pe Facebook la o firmă de detailing auto. În înregistrare, prefectul PSD poartă o bluză de 800 de euro, iar mașina pe care o conduce este un Mercedes S Class.

Prefectul de Suceava recunoaște că apare în filmare, dar susține că nu i s-ar fi cerut acordul pentru ca reclama să fie făcută publică pe Facebook.

„Acea mașină aparține fostului meu cabinet de avocat, care nu are legătură cu persoana mea publică, și care în prezent este suspendat. Nu fac reclamă. M-ați văzut pe mine să fac vreo reclamă? Apare acea reclamă pe vreo pagină a mea de pe Facebook? Este declarația mea publică făcută undeva? Nu am făcut nicio reclamă eu, în calitate de prefect, nimănui. Nu am avut cunoștință de asta (n.r. reclama de pe Facebook). Dacă ei au postat și au folosit numele meu…Traian Andronachi, prefect al județului Suceava, nu are cum să facă reclamă la vreo firmă. Mi-au spus că filmarea este doar pentru clienți, nu și că va fi pusă și pe o rețea de socializare. Voi vorbi cu ei ca să scoată reclama de pe Facebook”, a declarat Traian Andronachi pentru G4Media.

La câteva minute, clipul de pe Facebook a fost șters, iar prefectul de Suceava a revenit cu precizări.

„Da, așa este, a spus că a pus pe Facebook. A șters acum clipul. Azi-dimineață (n.r. duminică, 29 iunie) l-a pus. Legat de mașină (n.r. Mercedes S Class), am mai verificat o dată, ca să văd dacă s-a modificat legislația și nu e cazul. Nu e un bun dobândit în timpul mandatului, ci cu un an înainte. Pe cabinetul de avocat mai am și o altă mașină, luată acum patru ani. Declarația mea de avere este în concordanță cu veniturile obținute în calitate de avocat”, a adăugat Traian Andronachi, pentru publicația citată.