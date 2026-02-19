Amenzi în lanț după ziua în care Bucureștiul a fost paralizat de ninsoare. Utilajele raportate pe teren au existat doar în acte

Poliția Locală a aplicat amenzi de zeci de mii de lei operatorilor de salubritate din București, după ce controalele dispuse de primarul general au arătat că multe dintre utilajele raportate ca fiind pe teren nu erau în acțiune. Sancțiunile vin în urma haosului produs miercuri dimineață, când ninsoarea aproape că a blocat Capitala.

„Am dispus Politiei Locale a Municipiului București să verifice modul în care și-au desfășurat activitatea de deszăpezire operatorii de salubritate ai Sectoarelor Municipioului București. Polițiștii locali au aplicat amenzi de câte 5.000 de lei pentru ficare arteră unde au constatat nersepectarea regulamentului privin obligațiile efectuării serviciului de iarnă”, a scris Ciprian Ciucu, joi, într-o postare pe Facebook.

Astfel, s-au aplicat următoarele sancțiuni:

• Sectorul 1 - 12 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni - cuantum total 60.000 lei

• Sectorul 2 - 11 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni - cuantum total 55.000 lei;

• Sectorul 3 - 19 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni - cuantum total 95.000 lei;

• Sectorul 4 - 19 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni - cuantum total 95.000 lei;

• Sectorul 5 - 13 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni - cuantum total 65.000 lei;

• Sectorul 6 - 11 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni - cuantum total 55.000 lei

Capitala, paralizată de zăpadă

Miercuri dimineață, Bucureștiul s-a trezit sub un strat gros de zăpadă, iar transportul de suprafață a fost aproape inexistent până la prânz. Oamenii au mers în șir indian prin nămeți, iar după ce s-a încălzit, trecerile de pietoni s-au transformat în bălți adânci. Pe străduțe, stratul de zăpada a atins jumătate de metru, iar pietonii au fost nevoiți să circule pe carosabil, printre mașini.

„Nu am pe unde să o iau. Am alunecat pe trotuar, am apa în șosete”, s-a plâns un pieton, potrivit Știrilor ProTV.

„Pe străduțe e jale, nu au dat zăpada deloc”, a remarcat un șofer.

„Am stat două ore și jumătate blocat pe Pallady”, a explicat un altul.

„Am mers pe jos la muncă, nu am putut scoate mașina din parcare”

În unele zone, șinele de tramvai au devenit singurele poteci accesibile, după ce vehiculele nu au mai putut circula.

Autoritățile au raportat mobilizare masivă. Primarul nu crede cifrele

Deși autoritățile au anunțat aproape 2.000 de muncitori și sute de utilaje pe teren, realitatea din stradă a contrazis aceste date. De aici și decizia primarului de a trimite Poliția Locală în control.



„Din datele pe care le avem, nu se confirmă faptul că operatorii de salubrizare ai sectoarelor au mobilizat atâția oameni câți au spus că au mobilizat și atâtea utilaje câte au spus că au mobilizat. Am dispus că poliția locală să crească numărul controalelor la nivelul operatorilor de salubrizare”, spune Ciprian Ciucu, potrivit Știrilor ProTV.

Primarul general reamintește, pe Facebook, că Primăria Municipiului București nu are competențe și nu are contracte cu operatorii de salubrizare din București, acestă sarcină revenind exclusiv în competența Sectoarelor.

„PMB are în schimb atribuții de control, pe care le-am exercitat. Astfel, sesizările pe care le primim sunt direcționate sectoarelor, PMB verificând ulterior rezolvarea acestora. De asemenea, primarii de sector trebuie să se asigure prin serviciile de salubrizare că apa provenită de la topirea zăpezii are acces către gurile de scurgere ale canalelor, iar Apa Nova trebuie să se asigure că acestea nu sunt înfundate. Poliția Locală a Municipiului București va continua verificarea modului în care operatorii de salubritate și Sectoarele își fac treaba”, a spus edilul.