Ciprian Ciucu, despre atmosfera din Coaliție: „Colegială, bazată pe respect”. Fără „hăhăiala” de pe vremea lui Marcel Ciolacu

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat luni seară că atmosfera din ședința coaliției este una „colegială și bazată pe respect”, spre deosebire de perioada în care premier era Marcel Ciolacu, când „domnea hăhăiala”.

Ședința coaliției unde a revenit și PSD, după scandalul cu USR, s-a derulat cu respect între părți

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat că atmosfera de la şedinţa coaliţiei de luni seară, la care participă şi PSD, este una colegială, bazată pe respect reciproc şi că nu mai există ”o hăhăială” ca în perioada în care premier era Marcel Ciolacu, potrivit News.ro

Întrebat dacă în această săptămână va fi adoptat pachetul al doilea de reforme printr-o asumare a Guvernului, Ciprian Ciucu a spus că este posibil să existe, luni seară, o decizie pe acest subiect, la şedinţa coaliţiei.

”Nu pot să vă dau această informaţie, pentru că asumarea rămânea în discuţie. Eu am plecat din şedinţă, urmează să revin acolo după emisiune. Probabil va fi o discuţie în care se va asuma şi un termen clar”, a explicat Ciprian Ciucu.

Atmosfera de la ședința liderilor politici, diferită de cea de pe vremea premierului Ciolacu

Cât priveşte atmosfera la şedinţa de luni seară a coaliţiei, Ciucu a afirmat că este una colegială şi că există un respect reciproc al partenerilor care sunt la masă.

”Se ascultă unii pe alţii, se aduc argumente, sunt discuţii tehnice, nu sunt ca pe vremea lui Marcel Ciolacu. Era o hăhăială acolo. Aici vorbim de discuţii foarte aplicate, nu se stă foarte mult pe un subiect. Se discută argumentat. Apreciez că încă nu au ieşit ştiri pe surse din şedinţă. Aici era problema cu colegii de la PSD, că înainte să se termine coaliţia ieşeau ştiri pe surse, ei picau bine şi ceilalţi picau prost”, a adăugat Ciprian Ciucu.

PSD a votat întoarcerea la ședințele coaliției, dar cu anumite condiții

Ședința PSD s-a încheiat cu un vot în favoarea participării la ședințele coaliției de guvernare. Comitetul Politic Național al partidului a votat în unanimitate revenirea la masa negocierilor. Discuțiile trebuie să vizeze două restanțe, spune Sorin Grindeanu: impactul anumitor măsuri fiscale asupra bugetului și o primă formă privind rectificarea bugetară.

Întrebat dacă pachetul I de măsuri va mai fi adoptat cu angajarea răspunderii Guvernului, Grindeanu a subliniat că este necesar un consens în coaliție.

„În acest moment avem un agreement pe ce înseamnă propunerile pe sănătate, unde avem un ministru de la PSD. Există un agreement pe propunerile care vin de la Secretariatul General al Guvernului unde, ce să vezi, e tot un titular care vine de la PSD. Există un agreement în ceea ce priveşte propunerile care vin dinspre Ministerul Justiţiei. Ce să vezi? Tot de la noi. Pentru că aceşti oameni au comunicat, au dat din timp toate propunerile, le-au pus în transparenţă, au ţinut cont de toate observaţiile venite şi de la alţi actori sociali şi acum suntem în situaţia, de vreo două săptămâni, în care avem pe administraţie propuneri venite dinspre structurile asociative pe care încă nu le vedem prinse în propunerea pe administraţie şi pe Ministerul Finanţelor aşteptăm să vedem impactul măsurilor fiscale, nu doar să le enumerăm, pe reducerea deficitului”, a mai spus Grindeanu.