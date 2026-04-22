Blocajul guvernamental se suprapune peste un moment de fragilitate pentru Nicușor Dan, ale cărui decizii recente au fost primite cu scepticism de către public. Deși rolul președintelui devine acum unul central, capacitatea sa de manevră este limitată de un electorat care pare tot mai dezamăgit de ultimele sale poziționări politice.

Analistul politic Adrian Zăbavă a vorbit pentru „Adevarul” despre pârghiile pe care le are Nicușor Dan pentru a rezolva situația de la nivelul Guvernului. Acesta spune că desemnarea premierului va fi următorul moment în care Nicușor Dan va putea exercita o presiune asupra partidelor care vor rămâne la guvernare.

„Scăderea dramatică a cotei de încredere a lui Nicușor Dan, cauzată de ceea ce a făcut sau n-a făcut și de alte cauze societale, istorice și așa mai departe, faptul că a venit în fruntea Cotroceniului pe un val de așteptări pe care nimeni nu ar fi putut să-l egaleze sau să-l transpună în realitate în rezultate, asta îi îngustează foarte mult aria de mișcare și pârghiile efectiv.

De partea cealaltă, președintele României desemnează premierul. Și după cum știm, în ciuda prevederilor din Constituția României a constituit de fiecare dată asul din mâneca președinților și a fost folosit în fel și chip după 1989 și până prezent. În consecință Nicușor Dan are această pârghie în cazul în care acest guvern cade.”

Numirile așteptate la serviciile secrete: „Ele trebuie să treacă de Parlament”

În momentul de față, chiar și în situația în care miniștrii PSD își dau demisia, actualul Guvern este legitim, cel puțin până la situația unui un vot de încredere în Parlament. În situația în care PSD iese de la Guvernare numirile pentru serviciile secrete, așteptate din partea președintelui nu vor mai putea fi negociate ca și cele din justiție anunțate recent de președinte.

„Chiar și în situația în care miniștrii PSD își dau astăzi sau mâine demisia când hotărăsc dumnealor. În consecință Nicușor Dan își poate folosi acest atribut care îi oferă putere doar dacă acest Guvern cade. Pe de cealaltă parte s-a mai discutat în ultimul timp despre importanța unor decizii pe care președintele Nicușor Dan le ia în această perioadă și care influențează indirect jocul politic.

Și mă refer aici în principal la numirile din justiție și la numirile de la serviciile secrete. Unele s-au întâmplat deja, pe celelalte le așteptăm de foarte mult timp. E foarte greu de crezut că ele vor apărea, într-o criză politică, pentru că ele trebuie să treacă de Parlament”, spune analistul.

Datoria istorică a președintelui față de USR și PNL

Analistul mai precizează că, în ciuda legăturilor cu PNL și PSD, poziționarea publică a președintelui Dan este divergentă celor două partide. Deși USR a primit ministere cheie aceștia nu sunt în acord cu rolul acestuia de mediere în situația actuală.

„USR a primit ministere cheie în relația cu președintele. Totodată, fără doar și poate, Nicușor Dan a avut aliați, legături în Partidul Național Liberal. Ascensiunea sa politică, atât de la primăria Capitalei, cât și ulterior la alegerile prezidențiale, au ținut și de PNL, sau cel puțin de parte din PNL. Însă, astăzi, PNL, în ciuda unor divergențe recente din ultimele luni interne, care probabil că există și mocnesc, ceea ce am văzut și ieri în ședință, nu are alternativă pe termen scurt, și când zic termen scurt mă refer la zile și săptămâni, nu are altă alternativă decât să se încoloneze în spatele lui Ilie Bolojan.

Iar Ilie Bolojan joacă astăzi destul de agresiv, aș spune, în lupta aceasta politică cu PSD, joacă la rupere, ca să zic așa. Luni de zile a întors de fiecare dată și celălalt obraz la palmele, între ghilimele, ale PSD-ului, dar odată ce a spus stop acestui lucru, a devenit foarte contondent.”

„Pare că Nicușor Dan încearcă să se retragă în ceva minimal”

În același timp, Nicușor Dan mizează pe o strategie prudentă, limitându-și obiectivele la implementarea PNRR pentru a menține un dialog cu partidele.

„Pare că Nicușor Dan încearcă să se retragă în ceva minimal, ce poate stăpâni, un mesaj pe care el l-a dat de zilele trecute, cel cu respectarea angajamentelor față de PNRR, care e o chestiune minimală, dar probabil va fi singura pe care va putea să ceară consens din partea foștilor parteneri. Însă nu știm ce se va întâmpla din punct de vedere politic, adică soluția politică care va fi, asta și pentru că Nicușor Dan va avea un rol în nominalizarea ministrilor, un rol decisiv în numirea miniștrilor, adică orice scenariu de acum încolo, fie că e vorba de căderea acestui Guvern, de un Guvern care nu poate să țină mai mult de 45 de zile, de o nouă majoritate, în toate aceste scenarii Nicușor Dan primește un rol important.”

AUR îl acuză pe președinte de nerespectarea promisiunilor

Liderul AUR, George Simion, critică dur refuzul președintelui Nicușor Dan de a include opoziția în consultările de la Cotroceni, acuzându-l pe acesta de păstrarea unor „vechi metehne” care subminează rolul decisiv al tuturor partidelor în actuala criză. Mai mult, Simion sugerează că actualele tensiuni din fosta Coaliție ar fi fost alimentate chiar de șeful statului.

Pe de altă parte, analistul Adrian Zăbavă punctează că influența președintelui asupra polului suveranist este oricum nulă, iar încercarea sa de a media relația cu PSD este riscantă. Potrivit analistului, ascensiunea unor figuri precum Olguța Vasilescu indică o reorientare iminentă a social-democraților către electoratul AUR, fapt ce va transforma relația actuală cu președintele într-una pur conjuncturală și, în final, ostilă.

„Modul în care PSD a luat această decizie, spectacolul oferit dinaintea votului, vedem că atacurile în serie au fost nu doar la președinte ci la PNL și la USR. Trecutul lui Sorin Grindeanu, ascensiunea Olguței Vasilescu mă face să cred că PSD va trece, peste o lună, două, prin niște schimbări radicale și va lua decizia de apropiere față de AUR, sau față de electoratul AUR. În consecință, acest lucru se bate cap în cap cu președintele care nu poate fi un candidat, dacă se decide să mai candideze, care vizeze acele voturi. În consecință, PSD se va întoarce împotriva președintelui Nicușor, dar la un moment dat. Legătura, dacă ea există astăzi este pasageră, nu poate fi decât contextuală”, spune analistul.