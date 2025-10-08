search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Cătălin Drulă, critic la adresa primarului interimar pentru modul în care a gestionat situația meteo: „E un pic în campanie domnul Bujduveanu"

Publicat:

Deputatul USR Cătălin Drulă a criticat miercuri decizia autorităților de a închide școlile din București, afirmând că aceasta a fost o „suprareacție la o zi normală de ploaie” și că reflectă o preocupare exagerată pentru imagine, în detrimentul unei administrații eficiente. Despre primarul interimar, Drulă a spus că „e un pic în campanie domnul Bujduveanu și rezolvă câte un capac de canal pe TikTok”.

Deputatul USR Cătălin Drulă. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Deputatul USR Cătălin Drulă. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

„Mie mi se pare puţin exagerată preocuparea pentru PR în dauna activităţii administrative reale şi asta cred că a afectat şi decizia de ieri privind închiderea şcolilor. Astăzi s-au trezit sute de mii de părinţi, în Bucureşti, cu copii pe care au trebuit să-i ţină acasă. Pentru cei care nu sunt din Bucureşti, astăzi a fost o zi ploioasă de toamnă şi nimic mai special de atât, pe stradă, fără vânt puternic, fără fel de fel de fenomene extreme. Şi nu e vorba doar de faptul că nu s-a materializat un pericol, că aici lumea ar putea să zică, domnule, dar de unde ştiai că nu se întâmplă? Aveam informaţii bune şi le-am avut şi ieri, că deja de ieri dimineaţă intensitatea prevăzută pe modelele de prognoză europene, cele pe care le foloseşte şi România, scăzuse foarte mult. Şi s-a insistat cumva mai degrabă la un fel de suprareacţie”, a declarat Cătălin Drulă în cadrul emisiunii România Politică, difuzată la Prima News.

Liderul USR a subliniat că măsura a avut consecințe importante asupra locuitorilor Capitalei și a sugerat că autoritățile ar fi trebuit să își ceară scuze pentru disconfortul creat.

Drulă l-a acuzat pe primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, că a profitat de context pentru a-și face imagine publică: „A sărit foarte mult pe oportunitatea acestei crize, e un pic în campanie domnul Bujduveanu şi rezolvă câte un capac de canal pe TikTok... Nu e o problemă. I-aş dori să facă cât mai multe, dar atribuţia noastră ca oameni de stat este să luăm decizii la rece şi pe baza datelor existente”.

Deputatul USR a concluzionat că, potrivit prognozelor actualizate ale ANM din ziua anterioară, cantitatea de precipitații estimată pentru București scăzuse semnificativ, iar pericolul anunțat inițial nu se mai justifica.

Întrebat despre rolul prefectului Capitalei în luarea deciziei, Drulă a explicat că acesta nu a fost cel care a impus măsura, ci doar a participat la votul din cadrul Comitetului pentru Situații de Urgență.

Ciclonul mediteranean Barbara a lovit România cu ploi torențiale și riscuri majore de inundații. Autoritățile au declarat stare de alertă și au emis mesaje Ro-Alert, au mobilizat echipaje și tehnică specializată pentru a interveni în zonele vulnerabile, în urma avertizărilor de Cod roșu emise de meteorologi. Cursurile au fost suspendate miercuri în București și în județele Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Ilfov, din cauza avertizărilor meteo.

