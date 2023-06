Ciucă solicită accelerarea implementării proiectelor de investiții în teritoriu

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, vrea continuarea, într-un „ritm susținut și eficient” a proiectelor din cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, prin care sunt construite drumuri comunle, rețele de apă-canal sau are loc extinderea rețelei de gaze naturale.

„Am avut astăzi o nouă ședință de coordonare cu miniștrii și secretari de stat ai Partidului Național Liberal, pentru a discuta despre agenda guvernamentală de săptămâna aceasta, dar și despre prioritățile pe fiecare domeniu.Este important ca toate proiectele mari demarate până acum să fie continuate, într-un ritm susținut și eficient, astfel încât acestea să producă schimbări în bine în viața românilor. Vorbim aici despre reabilitarea și construcția de școli, dar și despre Programele Operaționale Regionale, care vor contribui la modernizarea a sute de orașe din România”, a afirmat șeful PNL, Nicolae Ciucă.

„Tot pentru a continua dezvoltarea locală și pentru a reduce disparitățile dintre regiuni, una dintre prioritățile PNL este continuarea implementării cu succes a programului liberal ,,Anghel Saligny”, care va asigura fondurile necesare construcției a 10.000 de km de drumuri județene. Concomitent cu acestea, vom continua și dezvoltarea rețelelor de apă-canal, dar și extinderea rețelelor de gaze, finanțate atât prin fonduri europene, cât și prin fonduri de la bugetul de stat.Dezvoltarea României prin investiții și îmbunătățirea nivelului de trai al românilor rămân principalele noastre obiective la guvernare”, a completat președintele Senatului.

Urmeză ședința cu liderii din teritoriu

De altfel, conducerea liberală are mai multe întâlniri luni dimineață. Prima întâlnire care are loc este cea a conducerii restrânse a PNL - președinte, secretar general și prim-vicepreședinți - cu miniștrii și secretarii de stat, cu începere de la ora 8. Apoi, de la ora 11.00, are loc Biroul Politic Național, unde, potrivit informațiilor „Adevărul”, liberalii ar urma să decidă că aleșii care nu vor vota pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor riscă excluderea.

Liderii PSD și PNL au convenit ca în ultima săptămână să facă un lucru pe care l-au tergiversat de luni bune: ofensiva împotriva pensiilor speciale și a altor privilegii de care se bucură unii bugetari. Comisia de statut din Camera Deputaților a dat undă verde pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. După ora 14.00 va avea loc plenul comun al Camerei și Senatului pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor.

Una dintre surprizele pregătite de Coaliție este faptul că vrea și adoptarea legii privind interzicerea cumulării pensiei cu salariul de la stat. Angajații din sectorul public vor avea obligația ca în termen de 30 de zile de la adoptarea legii să opteze între suspendarea pensiei și rămânerea să lucreze la stat sau să rămână cu pensia, dar să plece acasă. Sunt introduse câteva excepții: persoanele alese în funcții de autoritate sau demnitate publică și cele care au durata mandatului definită de Constituție, potrivit actualei forme, care va intra în discuție la Comisia de muncă pentru raport. Rămâne de văzut care va fi varianta finală, pentru că în Parlament e și o solicitare mai veche a conducerii BNR pentru exceptarea de la aplicarea principiilor legii.

Discuțiile pe tema reformei pensiilor speciale și a interzicerii cumulului pensie-salariu de la stat urmează să fie luni după-amiază.