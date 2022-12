Ciolacu: Chiar dacă Austria ar fi votat cu noi, tot ar fi existat votul Olandei. Trebuie făcută ruperea de către Bulgaria

Președintele PSD susține că șansa României de a adera la spațiul Schengen a fost redusă datorită cuplării României cu Bulgaria, chiar și în cazul în care Austria avea un vot favorabil. Ciolacu susține că „ar trebuie făcută ruperea de către Bulgaria”.

„Am avut o discuție în ceea ce privește aderarea României la spațiul Schengen și am avut și un sondaj de opinie cu referire directă la acest lucru ca să vedem nemulțumirile românilor și unde consideră românii că s-a greșit. În sondaj există o anumită frustrare a românilor față de un alt stat membru al UE, altfel prieten. Această abordare brutală din partea Austriei care iese dintr-o logică de uniune a statelor, mai ales că îndeplinim toate cerințele tehnice. Rămâne întrebarea de ce am mers în continuare pe listă la pachet cu Bulgaria, atâta timp cât exista o altă decizie, a altui stat european, respectiv Olanda, că nu va vota cu Bulgaria. Dacă Austria ar fi votat sau nu ar fi votat cu România, dacă în ordinea de zi se rămânea pe același pachet România cu Bulgaria, oricum nu am fi trecut de votul JAI. Acest pachet a fost trecut acum 10, 11 ani. Poate ar fi trebuit insistat la Comisie ca propunerea de intrarea pe ordinea de zi la Consiliul JAI să fie o decuplare între România și Bulgaria ca să putem avea o șansă mai mare”, a explicat Marcel Ciolacu la finalul Consiliului Politic Național al PSD.

Liderul PSD a menționat că votul negativ din partea Austriei vine din partea unui partid de dreapta, precizând că „familia europeană social-democrată a susținut demersul României”.

„Cert este că familia europeană social-democrată a susținut demersul României în unanimitate, fără excepții. În acest moment un premier și un ministru de interne al unui stat european, făcând parte dintr-o familie europeană de dreapta din care face parte și PNL au avut un vot negativ în ceea ce privește România”, a adăugat liderul PSD.

Ciolacu susține că România nu ar fi trebuit să intre pe ordinea de zi împreună cu Bulgaria, ținând cont de poziția Olandei.

”În continuare trebuie un demers și o discuție cu fiecare stat în parte dacă va fi o abordare separată a României de Bulgaria, era normal ca Bulgaria să își asume un drept să nu voteze splitarea ținând că Olanda anunțase că nu votează cu ei. În toată desfășurarea lucrurilor este ceva ce nu a funcționat. A fost o abordare greșită din punctul meu de vedere, repet întrând pe ordinea de zi împreună cu Bulgaria oricum România nu ar fi avut nicio șansă. Noi ne-am bucurat că parlamentul olandez a spus că susține România, însă a fost o capcană”, susține Marcel Ciolacu.

„Repet chiar dacă Austria ar fi votat cu noi, tot ar fi existat votul Olandei. Ar trebui făcută ruperea de către Bulgaria. S-a cerut (nr: decuplarea de către Bulgaria în Consiliul JAI), nu avea cum să facă mai multe pentru că și Bulgaria are drept de veto asupra ordinii de zi. Singurul lucru pe care putea România să îl facă era să aibă un drept de veto prin care dacă iese România și Bulgaria de pe ordinea de zi să ceară același lucru și pentru Croația”, a explicat liderul PSD.