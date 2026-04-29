Victoria Stoiciu, după apelurile PSD să demisioneze din Parlament: „După pactul cu AUR, eu am rămas cu social-democrația, iar alții doar cu sigla”

Victoria Stoiciu a răspuns foștilor colegi din PSD care i-au cerut să demisioneze și din Parlament, după plecarea din partid, afirmând că, „după pactul cu AUR”, ea a rămas cu social-democrația, „iar alții doar cu sigla”, și întrebându-se cine ar trebui, de fapt, să plece.

„Mi se spune de către o parte din foștii colegi din partid că «partidul m-a făcut» și că ar trebui să îmi dau demisia din Senat.

Așa că fac o precizare - spre surprinderea unora și spre deosebire de alții, eu am avut o carieră înainte de politică. Am scris în presă, am făcut cercetare pentru instituții din România și din străinătate. CV-ul meu e public”, a transmis senatoarea.

Aceasta a adăugat că a muncit pentru social-democrație „mai mult decât au făcut-o mulți din partid”.

„Pentru social-democrația autentică, europeană. Pentru că am activat timp de aproape 20 de ani într-o fundație social-democrată germană, care a promovat ideile și politicile de stânga în România.

Mandatul mi-a fost dat de alegători, nu e proprietatea partidului. E adevărat, numele meu pe buletinul de vot era sub sigla PSD. Dar după pactul cu AUR, eu am rămas cu social-democrația, iar alții doar cu sigla. Cine ar trebui să plece?”

După ce senatoarea Victoria Stoiciu și-a anunțat demisia din PSD, unii dintre membrii partidului, inclusiv Sorin Grindeanu, i-au cerut acesteia să se retragă și din Parlament.

„Mă gândesc că își dă și din Senat (n.r. demisia) (...) E democrație”, a fost reacția șefului PSD, Sorin Grindeanu.

Aceasta și-a anunțat marți, 28 aprilie, demisia din partid, pe fondul unor divergențe majore cu linia politică a social-democraților și a coloborării cu AUR.

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ea a vorbit și despre necesitatea menținerii unui „cordon sanitar” față de partidele considerate extremiste, avertizând asupra riscurilor normalizării acestora în viața politică.