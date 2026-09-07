 Cine este, de fapt, femeia cu poșetă Hello Kitty care s-a fotografiat cu Nicușor Dan. A fost confundată cu o consilieră în combaterea dezinformării | adevarul.ro
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Cine este, de fapt, femeia cu poșetă Hello Kitty care s-a fotografiat cu Nicușor Dan. A fost confundată cu o consilieră în combaterea dezinformării

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O postare a Danei Budeanu potrivit căreia o procuroare din Giurgiu ar fi consiliera președintelui Nicușor Dan a devenit virală, însă informația este falsă. În realitate, procuroarea a fost confundată cu Martina Orlea, consilier prezidențial în domeniul securității naționale.

Nicușor Dan și Ioana Sadovec
Nicușor Dan și Ioana Sadovec Foto: Facebook/Claudia Janz

UPDATE 18.20 Reacția consilierei lui Nicușor Dan pe combaterea dezinformării

Martina Orlea, consiliera lui Nicușor Dan pe combaterea dezinformării și expert în comunicare digitală, susține că a fost ținta unei campanii de dezinformare care s-a răspândit masiv pe Facebook în acest weekend.

„Eu sunt Martina Orlea, noua consilieră - dar nu eu eram în poze”, a precizat aceasta într-o postare pe Facebook.

Potrivit consilierei, informația falsă a fost construită folosind elemente reale: fotografiile, numirea sa recentă în funcție și faptul că avea o vârstă apropiată de cea a femeii din imagini.

„Pe baza acelor poze s-a creat INTENȚIONAT o știre falsă care a ajuns la aproximativ un milion de oameni”, a afirmat Orlea.

Ea susține că mai multe profiluri de Facebook au distribuit în mod coordonat postările, cu texte similare, după care acestea au fost distribuite în sute de grupuri. Informația a ajuns ulterior și pe TikTok și LinkedIn, unde sursa inițială s-a pierdut.

După ce utilizatorii au semnalat că femeia din fotografii nu era Martina Orlea, mesajele au fost modificate. Ulterior, femeia din imagini a fost prezentată drept una dintre noile procuroare și a devenit la rândul său ținta unor comentarii despre aspectul fizic și competențele profesionale.

Martina Orlea spune că adevărata țintă a campaniei a fost președintele, iar ea și Ioana au fost folosite ca „vectori de atac”.

Consiliera le recomandă utilizatorilor să verifice informațiile înainte de a le distribui și să privească cu suspiciune postările care provoacă emoții puternice.

„Aceleași mecanisme promovează astăzi știri false despre Hello Kitty, mâine despre vaccinuri, poimâine despre alegeri”, a avertizat Martina Orlea.

Știrea inițială 

Pe rețelele de socializare au apărut fotografii cu procuroarea Ioana Sadovec, alături de președintele Nicușor Dan, purtând o poșetă cu un ornament Hello Kitty, iar unii au anunțat, în mod eronat, că aceasta este consilier prezidențial.

În realitate, Ioana Sadovec este procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, funcție pe care o ocupă din 2026.

Potrivit Juridice.ro, în perioada 2025-2026, Sadovec a fost procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud, iar între 2023 și 2025 a fost auditor de justiție la Institutul Național al Magistraturii.

Nicuşor Dan a mai numit un nou consilier la Cotroceni. Rolul pe care l-a avut în campania prezidenţială din 2025

Înainte de intrarea în magistratură, a fost avocat în cadrul SĂVESCU & ASOCIAȚII, între 2019 și 2023.

Cine este Martina Orlea

Publicul a confundat-o cu Martina Orlea, consilier prezidențial în domeniul securității naționale. A fost numită consilier la Cotroceni în mai 2026.

Aceasta este expertă în comunicare digitală și a lucrat timp de cinci ani în campanii de comunicare politică și de combatere a dezinformării în peste 20 de țări, potrivit Administrației Prezidențiale.

Martina Orlea
Martina Orlea Foto: Administrația Prezidențială

De asemenea, a lucrat în ultimii trei ani pentru Electica, o agenție specializată în comunicare din Londra, dezvoltând brand-ul Shift Campaigns, care este specializat în combaterea dezinformării.

În cadrul acestei companii, a condus unul dintre cele mai mari proiecte de combatere a dezinformării pentru Ministerul de Afaceri Externe a Marii Britanii (FCDO - Foreign, Commonwealth and Development Office) în Europa de Est și Asia de Sud-Est.

A lucrat împreună cu NATO StratCom într-un proiect de măsurarea a impactului narativelor rusești în Ucraina. În zona politică, a lucrat la campanii digitale pentru UK Labour, PAS în Republica Moldova, SPD în Germania.

Martina a absolvit Facultatea de Relații Economice Internaționale și un Master în cadrul Sciences Po din Paris.

Ea a mai lansat primul proiect apolitic de training al independenților pentru alegerile locale din 2028, intitulat „Spre Primărie”. 

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