Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
Revoltă a sindicatelor împotriva fostului ministru Sebastian Burduja, după ce a spus că la stat lucrează „incompetenți, hoți sau nebuni”

Publicat:

Sindicatul „MIPE Normalitate”, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cere scuze publice și retragerea declarațiilor fostului ministru al Energiei, Sebastian Burduja, în cadrul unui interviu pentru Adevărul, în care a făcut referire la „nebunii” care lucrează la stat. Actualul consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a fost reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNSD) de către Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG).

FOTO Facebook / Sebastian Burduja
FOTO Facebook / Sebastian Burduja

Sindicatul „MIPE Normalitate” condamnă declarațiile consilierului premierului Ilie Bolojan, Sebastian Burduja, argumentând că „astfel de afirmații profund jignitoare și nedrepte, aduc atingere demnității profesionale a sute de mii de angajați din sectorul public care își desfășoară activitatea cu responsabilitate, competență și bună-credință”

Sindicaliștii spun că în instituțiile statului lucrează „profesori care au educat generații întregi inclusiv pe dansul, medici și personal medical care salvează vieți, militari și polițiști care au apărat siguranța cetățenilor sau politicienilor, funcționari publici care gestionează fonduri europene și contribuie direct la dezvoltarea României”.

În context, „generalizările care stigmatizează întregul corp al personalului bugetar sunt nu doar nedrepte, ci și periculoase pentru încrederea publică și pentru stabilitatea instituțională”, explică sindicatul.

Sindicatul solicită public retragerea declarațiilor, despre care spune că sunt „ofensatoare si nedrepte” și prezentarea de „scuze tuturor angajaților din sectorul public care, prin profesionalism și dedicare, contribuie zilnic la funcționarea statului român”.

Reclamat la CNCD

Sebastian Burduja a fost reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNSD), de Sindicatul Angajaților din Aparatul Proriu al Guvernului. 

Sindicaliștii de la Guvern au argumentat că mesajul are aptitudinea obiectivă de a afecta demnitatea persoanelor vizate, de a le delegitima în spaţiul public, de a alimenta ostilitatea socială şi de a crea un cadru degradant şi ofensiv. 

Ce a spus Sebastian Burduja

„La stat lucrează trei tipuri de oameni: oameni incompetenți, oameni care-și completează veniturile din surse ilegale sau oameni nebuni”, a spus Burduja, la Interviurile Adevărul. El a completat că a încercat să construiască „echipe de oameni nebuni, pentru că sunt corecți, nu fură și trăiesc cu 800 sau 1.000 de euro, cu niște răspunderi imense, din dorința de a lăsa ceva în urma lor pentru România”.

Fostul ministru a revenit ulterior asupra afirmațiilor sale, într-o postare pe Facebook, spunând că și el este un „nebun de România” și că „nebunii de România” sunt cei care „lucrează la stat cu onestitate și competență și și-au sacrificat ani din viață, timp de lângă copiii lor, sănătate, energie, ca să lase ceva în urma lor pentru țara noastră”.

