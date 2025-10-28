search
Marți, 28 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ce spun românii despre alegerile din 7 decembrie. Către cine se duce votul bucureștenilor - Dezbatere online

0
0
Publicat:

Anunțul candidaturilor pentru Primăria Capitalei a generat valuri de reacții pe rețelele sociale, unde mulți utilizatori și-au exprimat nemulțumirea față de unii candidați, criticând mai ales modul în care și-au exercitat funcțiile actuale.

O ștampilă de vot pusă în tușieră
Românii se pregătesc deja pentru alegerile la Primăria Capitalei. Foto Inquam Photos

Administratorul discuției de pe Reddit a publicat lista celor care au anunțat oficial sau mai puțin oficial că și-ar dori fotoliul de primar general al Capitalei:

  • Daniel Baluță - PSD
  • Ciprian Ciucu - PNL
  • Cătălin Drulă - USR
  • Ana Ciceală- SENS
  • Anca Alexandrescu - IND
  • Makaveli - IND

„Mi se pare incredibil că e așa sus Băluță în sondaje după hinghereala pe care o face în sectorul lui cu parcările, chiar și pentru ăia care locuiesc acolo. O să votez pe cel mai bine plasat în sondaje dintre Ciucu și Drulă, n-are ce căuta PSD la București sau vreun suveranist”, a scris un internaut.

De aceeași părere a fost și un altul care a punctat că majoritatea bucureștenilor asta vor. „Locuri de parcare în detrimentul trotuarelor și a spatiilor verzi. De asta a și câștigat cu atâtea procente Baluță, că a tăiat trotuare să facă locuri de parcare, nu că ar fi renovat școli/grădinițe. Pe cine este mai în față în sondaje dintre Ciucu și Drulă. Dacă sunt la egalitate atunci Drulă. În alte situațîi poate aș fi votat cu Ciceală, dar acum nu are nici o șansă și pericolul să iasă Băluță primar general e prea mare”, a scris el.

Despre candidatura lui Makaveli - Alexandru Zidaru, influencerul care i-a făcut în 2024 campanie lui Călin Georgescu pe TikTok, un alt internaur a scris că riscul este „cel mai mare este dacă Makaveli ia mai mult de un procent”.

Vorbind despre afinitățile unora dintre candidați cu „mafia imobiliară”, altcineva a scris:

Forță Ciucu, „care mafie imobiliară, nu există mafie imobiliară". Pentru că nimeni nu iubește un om care își vorbește de rău prietenii”.

„Și eu ziceam mereu asta despre Ciucu ăsta și îl prefer pe Drulă lui Ciucu. Băluță nici măcar nu se întreabă care mafie imobiliară, îi știe pe toți că sunt prietenii lui din Clanul Sportivilor pe care i-a băgat și la poliția locală”, a subliniat altul.

„Că Firea, Oprescu, Lis, Băsescu, Băluță, Negoiță sau Ciucu au făcut școala de primari înainte de primul mandat. Drulă a fost ministru înainte, înțelege mult mai bine administrația decât cei care nu cred în mafia imobiliară”, este de părere un alt internaut.

Cu cine n-ar vota sub nicio formă unii români

Spunând că așteaptă să vadă campania electorală și „cum se mișcă fiecare”, pentru că i se pare prematur să se pronunțe de pe acum, un alt internaut a punctat:

„Cine știe, poate Drulă o să mă surprindă cu o prestație absolut senzațională în campanie, poate Ciceală o să fie absolut surprinzătoare în ceea ce spune. PSD nu votez orice ar fi, nici Alexandrescu sau Cacaveli ăla. Dar, pentru că thread-ul e despre ce aș face bazat pe ce a fost zis până acum, oscilez înspre Ciucu. Îmi place ce a făcut în S6 și are experiență în primărie. Punctele lui negative ar fi atutidinea arogantă (care e enervantă, dar nu e neapărat un dealbreaker) și apropierea jegos de mare de PNL (care se apropie de a fi un deal breaker)”.

Apostrofându-l, un alt internaut a arrgumentat ironic: „... și apropierea jegos de mare de PNL

Apropierea? E prim-vicepreședinte PNL. A candidat din partea alianței PSD-PNL anul trecut la locale. Și tot îl votați. Trist...

Dar mai trist este că sunteți atât de mulți care aplaudați ce face Ciucu în sector. Practic, în 5 ani a irosit miliarde pe betonat spații verzi, împopoțonat trotuare și mini-părculețe cu o grămadă de mobilier scump, gazoane monocolore, puiet care se usucă și e schimbat anual.

„Cel mai trist este că nu vedeți direcția - Ciucu este expert în cheltuit bani pe nimicuri. La capitolele mari care țin de calitatea vieții (dezvoltare economică, sănătate, educație, cultură, locuințe) este o nulitate. Copiii învață în containere”.

Trecând în revistă candidații, un alt internaut a comentat:
„Dacă nici în București nu ne-am prins măcar ăștia mai „cosmopoliți" că avem nevoie de partide și candidați cu platforme gen Sens, nu corporatiștii USR-iști de dreapta care o ard aroganți și rupți de lume și sunt mână în mână și ei acum cu mafia din celelalte partide.... Nu mai votez cu USR cât trăiesc, doar de nevoie să nu iasă un extremist”.

Contrazicându-l într-o oarecare măsură, un alt internaut a scris că este sănătos să ai stânga în general într-o țară.

„Pot să insiste pe detalii precum egalitatea socială unde, se vede clar că noi ducem lipsă (pe partea de drepturi ale muncitorilor stăm relativ bine, având și legi impuse de EU). Într-o lumea ideală acel loc trebuia luat de PSD dacă nu ar fi doar cu numele. Atunci când există un partid care se ocupă de nevoie oamenilor de rând este preluat direct o bună parte din electoratul naționalist, deoarece mulți își doresc de fapt măsuri de stânga, dar pe acestea nu le oferă nimeni și sunt promise doar de opoziție”, a scris el.

„Doamne ferește absolut nu pe Băluță & Drulă. După părerea mea manevra pe care au făcut-o la alegeri cu retragerea susținerii candidatului lor mi-a spus câte ceva despre caracterul și coloana lor. Drul & Băluță par niște mega combinatori samsari. Mi-aș dori să aibă șanse reala Ana Ciceala, iar faptul că apar Anca Alexandrescu și Makaveli în sondaje spune foarte multe despre locuitorii acestui oraș”, a concluzionat un altul.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
digi24.ro
image
Cine este Ștefania Szabo, medicul decedat la Spitalul Județean din Buzău. A fost atacată de un coleg înainte de pandemie
stirileprotv.ro
image
În ce țară poate câștiga un român 30.000 de euro într-un an. Destinația de lux în care se plătește pe măsură
gandul.ro
image
Prefectul Capitalei anunță revenirea etapizată a locatarilor în blocurile din Rahova
mediafax.ro
image
Fotbalistul care l-a invitat pe Gigi Becali la nunta sa, dar s-a trezit cu ochii în soare. Motivul pentru care patronul FCSB nu a mai ajuns la eveniment
fanatik.ro
image
PSD i-a dat ultimatum lui Ilie Bolojan cu pensiile magistraților. Olguța Vasilescu anunță moțiune de cenzură dacă legea pică iar la CCR
libertatea.ro
image
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
digi24.ro
image
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
gsp.ro
image
Până aici! Barcelona a decis să "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture
antena3.ro
image
Secretul întunecat al doctoriţei Ştefania Szabo: şi-ar fi injectat des sedative puternice
observatornews.ro
image
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
prosport.ro
image
Cât primește un medic de gardă pe lună în 2025: exemple pentru rezidenți, specialiști și primari
playtech.ro
image
Ce riscă românii care nu vor să renunțe la lemnele de foc. Legea care poate schimba felul în care ne vom încălzi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt nebun? Nu stau!”
digisport.ro
image
VIDEO UPDATE Posibilă ilegalitate a Guvernului cu pensiile magistraților, dezvăluită chiar de un lider al coaliției
stiripesurse.ro
image
Colegii doctoriței care și-a pierdut viața în camera de gardă fac mărturii sfâșietoare: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! Sedativul pe care Ștefania Szabo și l-ar fi injectat înainte să moară ar fi cel care i-a adus sfârșitul și lui Michael Jackson. Ies la iveală NOI detalii absolut ȘOCANTE: „Într-o lună câte 32 de...”
wowbiz.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Directoarea de la Spitalul din Buzău, BĂUTĂ și DROGATĂ la volan. În 2020, Ștefania Szabo ar fi fost mutată disciplinar de la Floreasca la Buzău
romaniatv.net
image
Cresc facturile la încălzire. Cât vor plăti românii de la bloc în noiembrie
mediaflux.ro
image
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
33 de ani fără Anda Călugăreanu. Saveta Bogdan: „Ioana a rămas a nimănui, după decesul mamei. Dan Tufaru o internase la o casă de copii”. Cum arată mormântul artistei?
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
Jennifer Lawrence foto Profimedia jpg
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite

OK! Magazine

image
Regele britanic care se purta mai bine cu amantele, decât cu soția! Pe iubite le răsfăța cu bijuterii și palate, nevasta era complet ignorată

Click! Pentru femei

image
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”

Click! Sănătate

image
Ai grijă la simptomele ascunse ale cancerului de colon!