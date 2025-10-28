Ce spun românii despre alegerile din 7 decembrie. Către cine se duce votul bucureștenilor - Dezbatere online

Anunțul candidaturilor pentru Primăria Capitalei a generat valuri de reacții pe rețelele sociale, unde mulți utilizatori și-au exprimat nemulțumirea față de unii candidați, criticând mai ales modul în care și-au exercitat funcțiile actuale.

Administratorul discuției de pe Reddit a publicat lista celor care au anunțat oficial sau mai puțin oficial că și-ar dori fotoliul de primar general al Capitalei:



Daniel Baluță - PSD

Ciprian Ciucu - PNL

Cătălin Drulă - USR

Ana Ciceală- SENS

Anca Alexandrescu - IND

Makaveli - IND

„Mi se pare incredibil că e așa sus Băluță în sondaje după hinghereala pe care o face în sectorul lui cu parcările, chiar și pentru ăia care locuiesc acolo. O să votez pe cel mai bine plasat în sondaje dintre Ciucu și Drulă, n-are ce căuta PSD la București sau vreun suveranist”, a scris un internaut.

De aceeași părere a fost și un altul care a punctat că majoritatea bucureștenilor asta vor. „Locuri de parcare în detrimentul trotuarelor și a spatiilor verzi. De asta a și câștigat cu atâtea procente Baluță, că a tăiat trotuare să facă locuri de parcare, nu că ar fi renovat școli/grădinițe. Pe cine este mai în față în sondaje dintre Ciucu și Drulă. Dacă sunt la egalitate atunci Drulă. În alte situațîi poate aș fi votat cu Ciceală, dar acum nu are nici o șansă și pericolul să iasă Băluță primar general e prea mare”, a scris el.

Despre candidatura lui Makaveli - Alexandru Zidaru, influencerul care i-a făcut în 2024 campanie lui Călin Georgescu pe TikTok, un alt internaur a scris că riscul este „cel mai mare este dacă Makaveli ia mai mult de un procent”.

Vorbind despre afinitățile unora dintre candidați cu „mafia imobiliară”, altcineva a scris:

„Forță Ciucu, „care mafie imobiliară, nu există mafie imobiliară". Pentru că nimeni nu iubește un om care își vorbește de rău prietenii”.

„Și eu ziceam mereu asta despre Ciucu ăsta și îl prefer pe Drulă lui Ciucu. Băluță nici măcar nu se întreabă care mafie imobiliară, îi știe pe toți că sunt prietenii lui din Clanul Sportivilor pe care i-a băgat și la poliția locală”, a subliniat altul.

„Că Firea, Oprescu, Lis, Băsescu, Băluță, Negoiță sau Ciucu au făcut școala de primari înainte de primul mandat. Drulă a fost ministru înainte, înțelege mult mai bine administrația decât cei care nu cred în mafia imobiliară”, este de părere un alt internaut.

Cu cine n-ar vota sub nicio formă unii români

Spunând că așteaptă să vadă campania electorală și „cum se mișcă fiecare”, pentru că i se pare prematur să se pronunțe de pe acum, un alt internaut a punctat:

„Cine știe, poate Drulă o să mă surprindă cu o prestație absolut senzațională în campanie, poate Ciceală o să fie absolut surprinzătoare în ceea ce spune. PSD nu votez orice ar fi, nici Alexandrescu sau Cacaveli ăla. Dar, pentru că thread-ul e despre ce aș face bazat pe ce a fost zis până acum, oscilez înspre Ciucu. Îmi place ce a făcut în S6 și are experiență în primărie. Punctele lui negative ar fi atutidinea arogantă (care e enervantă, dar nu e neapărat un dealbreaker) și apropierea jegos de mare de PNL (care se apropie de a fi un deal breaker)”.

Apostrofându-l, un alt internaut a arrgumentat ironic: „... și apropierea jegos de mare de PNL

Apropierea? E prim-vicepreședinte PNL. A candidat din partea alianței PSD-PNL anul trecut la locale. Și tot îl votați. Trist...

Dar mai trist este că sunteți atât de mulți care aplaudați ce face Ciucu în sector. Practic, în 5 ani a irosit miliarde pe betonat spații verzi, împopoțonat trotuare și mini-părculețe cu o grămadă de mobilier scump, gazoane monocolore, puiet care se usucă și e schimbat anual.

„Cel mai trist este că nu vedeți direcția - Ciucu este expert în cheltuit bani pe nimicuri. La capitolele mari care țin de calitatea vieții (dezvoltare economică, sănătate, educație, cultură, locuințe) este o nulitate. Copiii învață în containere”.

Trecând în revistă candidații, un alt internaut a comentat:

„Dacă nici în București nu ne-am prins măcar ăștia mai „cosmopoliți" că avem nevoie de partide și candidați cu platforme gen Sens, nu corporatiștii USR-iști de dreapta care o ard aroganți și rupți de lume și sunt mână în mână și ei acum cu mafia din celelalte partide.... Nu mai votez cu USR cât trăiesc, doar de nevoie să nu iasă un extremist”.

Contrazicându-l într-o oarecare măsură, un alt internaut a scris că este sănătos să ai stânga în general într-o țară.

„Pot să insiste pe detalii precum egalitatea socială unde, se vede clar că noi ducem lipsă (pe partea de drepturi ale muncitorilor stăm relativ bine, având și legi impuse de EU). Într-o lumea ideală acel loc trebuia luat de PSD dacă nu ar fi doar cu numele. Atunci când există un partid care se ocupă de nevoie oamenilor de rând este preluat direct o bună parte din electoratul naționalist, deoarece mulți își doresc de fapt măsuri de stânga, dar pe acestea nu le oferă nimeni și sunt promise doar de opoziție”, a scris el.

„Doamne ferește absolut nu pe Băluță & Drulă. După părerea mea manevra pe care au făcut-o la alegeri cu retragerea susținerii candidatului lor mi-a spus câte ceva despre caracterul și coloana lor. Drul & Băluță par niște mega combinatori samsari. Mi-aș dori să aibă șanse reala Ana Ciceala, iar faptul că apar Anca Alexandrescu și Makaveli în sondaje spune foarte multe despre locuitorii acestui oraș”, a concluzionat un altul.