Luptă în fieful lui Stănescu între PNL și PSD. Un fost primar pentru care s-a făcut culoar favorabil vrea să revină

În două localități din Olt, județul controlat politic de Paul Stănescu, duminică, 4 mai 2025, se organizează în paralel cu prezidențialele și alegeri pentru primărie. Lupta între PSD și PNL este acerbă.

Candidaturi „proaspete” la Alegerile locale parțiale 2025, în două comune din județul Olt, unde se bat pentru funcția de primar candidați care nu au concurat și în vara anului trecut. Se organizează alegeri după ce, în cazul Mihăești, primarul care a câștigat alegerile în iunie 2024 a demisionat la scurt timp de la învestire, iar la Iancu Jianu primarul a decedat. La Mihăești primăria stă de mai multe mandate sub controlul PNL (una dintre foarte puținele localități în care PNL mai are primar), în timp ce la Iancu Jianu primăria a revenit, de anul trecut, sub controlul PSD.

Candidatul care urmărește marea revenire

Organizațiile județene ale principalelor partide din Olt (după rezultatele obținute în alegeri), PSD și PNL, și-au concentrat forțele în această campanie în cele două localități unde lupta nu va fi deloc ușoară. Atmosfera de colaborare de la nivel central între membrii coaliției de guvernare nu s-a văzut, de altfel, deloc în județ, unde pentru candidatul comun Crin Antonescu cele două partide organizează separat acțiuni electorale.

În comuna Mihăești cetățenii sunt chemați din nou la urne să-și aleagă primarul dintr-un motiv ciudat: cel căruia i-au dat cele mai multe voturi în iunie 2024 a demisionat la scurt timp după învestire, din motive personale. Demisionarul deținuse anterior funcția de secretar al primăriei, iar la localele de anul trecut a candidat pentru a-i ține „locul cald” fostului primar Constantin Dobrița (PNL) care a fost nevoit să stea deoparte câțiva ani, în urma unei interdicții impuse din motive de incompatibilitate. Perioada în care fostul primar nu a putut candida a expirat, așa că alesul de anul trecut s-a dat la o parte să-i facă loc fostului șef.

În competiția din 4 mai 2025 s-au înscris de data aceasta patru competitori, față de doar doi anul trecut (anul trecut au candidat Dincă Tomescu – PNL, cel care a câștigat și a demisionat ulterior, și Petru Cora - PSD). Alegătorii din Mihăești vor regăsi pe buletinul de vot pentru alegerile locale parțiale următoarele nume: Dobrița Constantin (PNL), Pîrva Constantin (AUR), Stăvaru Alin Florin (PSD) și Ciucardel Florin Cristian (PRM).

Cinci competitori pentru primăria Iancu Jianu

Nume noi, cu o excepție, sunt și în competiția de la Iancu Jianu, chiar dacă nu putem vorbi de politicieni noi. Aici alegerile se organizează după vacantarea funcției prin decesul primarului ales anul trecut, Paulică Munteanu. În Iancu Jianu PNL a deținut supremația câteva mandate la rând, până când, spre finalul mandatului 2020-2024, primarul defunct Paulică Munteanu a lăsat PNL pentru PSD.

La acest moment atribuțiile primarului sunt îndeplinite de Dumitru Ionuț Căluianu (PSD), ales viceprimar anul trecut. El este, de altfel, candidatul PSD pentru funcția de primar. În cursă s-au mai înscris alți cinci candidați: Chiosan Nicolae Bogdan (PNL), Udriște George Ghiocel (AUR), Stănilă Ovidiu (USR), Predescu Titus (PRM) și Chirțibuși Nicolae (candidat independent).

La Iancu Jianu și anul trecut a fost concurență, fiind patru candidați (de la PSD, PNL, USR și Forța Dreptei). Dintre candidații de anul trecut doar Predescu Titus a revenit, schimbând partidul (a dat USR pentru PRM).

Alegeri locale parțiale au loc, duminică, 4 mai 2025, în 17 localități din 13 județe: Comuna Căbești (Bihor); Comuna Rieni (Bihor); Comuna Avrămeni (Botoșani); Comuna Coșula (Botoșani); Orașul Oțelu Roșu (Caraș-Severin); Comuna Lăpușnicel (Caraș-Severin); Comuna Valea Ierii (Cluj); Comuna Limanu (Constanța); Comuna Gura Ocniței (Dâmbovița); Comuna Buturugeni (Giurgiu); Comuna Heleșteni (Iași); Orașul Ulmeni (Maramureș); Comuna Iancu Jianu (Olt); Comuna Mihăești (Olt); Orașul Bușteni (Prahova); Municipiul Zalău (Sălaj); Comuna Drăgănești-Vlașca (Teleorman).

Sunt de asemenea chemați la urne cetățenii din județul Bihor, care trebuie să aleagă un nou președinte al Consiliului Județean Bihor, locul devenind vacant prin plecarea președintelui interimar Ilie Bolojan în funcția de senator câștigată la Alegerile Parlamentare 2024.