Consilierul prezidențial Ludovic Orban nu crede că PSD va fi reformat cu Grindeanu la conducere. Ce spune despre o posibilă numire ca director SRI

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat joi că nu crede că PSD va fi un partid reformat cu Sorin Gringeanu, apreciind că o reformă în PSD presupune foarte mulţi paşi.

Ludovic Orban a fost întrebat dacă iese PSD un partid reformat, cu Sorin Grindeanu în frunte. ”Nu. Trebuie să o spunem în mod deschis şi onest. O reformă în PSD prespune foarte mulţi paşi. Nici măcar n-au început să meargă pe un drum al reformei”, a răspuns Orban în emisiunea Piaţa Victoriei de la Europa FM.

Potrivit consilierului prezidenţial, ”Sorin Grindeanu are un handicap de pornire, pentru că el a fost primul premier investit, propus de Liviu Dragnea şi sunt destul de semne de întrebare”.

”E nevoie de reformă în toate partidele, inclusiv în USR, din punctul meu de vedere. În toate partidele este nevoie de o democratizare reală. Nu poţi avea o democraţie funcţională dacă nu ai partide democratice. Pentru că doar democraţia poate să scoată la iveală, în interiorul partidelor, oamenii cei mai buni. Atâta timp cât o să-ţi impună conducerea preşedintele, aşa cum a făcut Iohannis în Partidul Naţional Liberal, şi au fost şi alte situaţii, Băsescu, când l-a pus pe Boc premier, deşi nimeni n-ar fi anticipat decizia respectivă, atâta timp cât sunt afectate mecanismele de competiţie corecte în interiorul partidelor politice, partidele nu vor să scoată la iveală cei mai buni oameni şi mai ales nu vor asigura o democraţie pentru România”, a menţionat Ludovic Orban.

Orban spune că alegerile nu ar fi fost anulate, anul trecut, dacă Marcel Ciolacu ajungea în turul doi

”Cred că, printre motivele deciziei de a anula alegerile a fost şi faptul că nu se afla în finală niciun candidat dintre partidele aflate la putere, partidele sistem, care deţineau toată puterea la momentul respectiv, inclusiv puterea prezidenţială şi puterea instituţiilor subordonate preşedinţiei”, a explicat Ludovic Orban.

Consilierul prezidenţial a declarat că nu intenţionează să se ducă director la SRI, arătând că numele său a fost vehiculat şi a dat un răspuns la data respectivă.

Cât despre revenirea sa în PNL, Orban nu a exclus această posibilitate.

”Nu exclud posibilitatea. Eu sunt liberal, sunt un om care am o gândire liberală şi care mi-am petrecut jumătate din viaţă în Partidul Naţional Liberal. Nu exclud această variantă”, a spus Orban în emisiunea Piaţa Victoriei de la Europa FM.