search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Opoziția TikTok: Fără legi și fără voturi la moțiunile de cenzură

0
0
Publicat:

Mandatul actual al opoziției parlamentare pare sortit eșecului. Partidele „suveraniste” au reușit să atingă cel mai mic număr al voturilor la moțiunea de cenzură. Nu este vorba despre o singură moțiune de cenzură, ci de patru, care au obținut mai puține voturi decât semnăturile de la depunere. Mai mult, niciun proiect al AUR, SOS sau POT nu a devenit lege, iar activitatea partidelor poate fi rezumată la scandaluri sau inițiative controversate. 

Protest al suveraniștilor în Parlament FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Protest al suveraniștilor în Parlament FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Partidele „suveraniste” mai au în Parlament 91 de deputați și 34 senatori, după ce POT a rămas cu 5 senatori, iar SOS cu unul singur. În total, strâng 125 de voturi, numărul care s-a regăsit și pe listele semnăturilor pentru depunerea ultimelor patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, ca urmare a asumării răspunderii pe cele patru inițiative privind măsuri fiscal-bugetare.

Nu același număr a reieșit și la numărarea voturilor. Opoziția nu a reușit nici măcar să își aducă la vot toți membrii, atingând un record al minimului de voturi pe moțiuni de cenzură. Voturile date în plen au fost între 120 și 108, având și ajutor din partea a doi neafiliați plecați din formațiuni.

Șase moțiuni de cenzură fără rezultat

Cele trei formațiuni politice au strâns până acum șase moțiuni de cenzură depuse în Parlament, însă nici la primele două nu au stat mai bine, chiar dacă a fost vorba de un alt cabinet guvernamental. Prima, „Premierul Nordis trebuie să plece, românii sunt sătui de umilinţă", îndreptată împotriva celui de-al doilea cabinet condus de Marcel Ciolacu, a strâns 147 de voturi. Numărul semnăturilor la depunere a fost de 155 de parlamentari.

Cea de-a doua, „Au ruinat ţara şi acum îi obliga pe români să achite nota de plata - afară cu Guvernul ipocrit”, depusă ca urmare a asumării răspunderii Guvernului Bolojan în Parlament pe primul pachet de măsuri fiscal-bugetare, a strâns 134 de voturi, având 131 de semnături.

Fără legi adoptate, dar cu inițiative controversate

Cele trei formațiuni de opoziție - AUR, SOS si POT, nu au avut nicio inițiativa devenită lege în actuala legislatura, insa au formulat, de-a lungul timpului, mai multe propuneri controversate. Cel mai recent exemplu este prin care AUR propune ca elevii și profesorii să intoneze imnul și să spună „Tatăl nostru” în fiecare zi, la școală.

În mandatul precedent, AUR a propus interzicerea consumului de insecte, ori creșterea numărului de parlamentari în Diaspora cu zeci de deputați și senatori. Din partea SOS, Diana Sosoaca, propunea în Senat anexarea unor teritorii ale Ucrainei. Succesul său în mandatul anterior s-a rezumat la promulgarea unor legi precum declararea florii de bujor ca Floare Națională a României.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
digi24.ro
image
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
stirileprotv.ro
image
Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în sfârșit NOROC după 6 ani de ghinion
gandul.ro
image
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
mediafax.ro
image
Zodiile care au noroc la câștiguri financiare. Vine o perioadă de aur pentru ele, cu beneficii pe toate planurile
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Ultimul sondaj dă peste cap toate calculele
libertatea.ro
image
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
digi24.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
A venit oferta oficială: 4.000.000 de euro pentru Ștefan Baiaram!
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Inflaţia a explodat. Cât au ajuns să coste merele. Reacţia unui suedez în Obor: "Aici e mai scump ca acasă"
observatornews.ro
image
Ultimele 2 întrebări la care Charlie Kirk a răspuns. Ambele par a fi o coincidență cu asasinarea sa
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
prosport.ro
image
Unde se vorbește limba română în afara României? Ţările în care te simţi ca acasă
playtech.ro
image
Pep Guardiola și-a ales favoriții din NBA. Cine sunt jucătorii lui preferați din perioada post-Michael Jordan
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandal de proporții! Au "luat foc" după ce au văzut poza cu Ruben Neves și văduva lui Diogo Jota
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Au apărut primele imagini cu lunetistul care l-a ucis pe Charlie Kirk. FBI a găsit arma crimei, dar atacatorul este de negăsit
kanald.ro
image
Cine primește tichetele sociale de 250 de lei până la finalul anului. Lista persoanelor...
playtech.ro
image
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
Pensie pentru contributivitate de 2.806 lei pe lună. Care e suma maximă pentru 3,7 milioane de pensionari
mediaflux.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 12-18 septembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu la început de toamnă
click.ro
image
Cât îi costă pe părinți meditațiile, în 2025? Prețuri la matematică, română și engleză
click.ro
Prințul William, Kate Middleton foto Profimedia jpg
William își regretă marea slăbiciune și speră din tot sufletul ca cei trei copii ai lui să n-o moștenească
okmagazine.ro
Regina Elisabeta foto Profimedia jpg
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”

OK! Magazine

image
Prima reacție a Prințului Harry după ce și-a revăzut tatăl rege la ceai. Ce-a spus mezinul despre Charles

Click! Pentru femei

image
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul

Click! Sănătate

image
Neurolog: trei suplimente populare pot deveni toxice pentru creier