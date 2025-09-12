Opoziția TikTok: Fără legi și fără voturi la moțiunile de cenzură

Mandatul actual al opoziției parlamentare pare sortit eșecului. Partidele „suveraniste” au reușit să atingă cel mai mic număr al voturilor la moțiunea de cenzură. Nu este vorba despre o singură moțiune de cenzură, ci de patru, care au obținut mai puține voturi decât semnăturile de la depunere. Mai mult, niciun proiect al AUR, SOS sau POT nu a devenit lege, iar activitatea partidelor poate fi rezumată la scandaluri sau inițiative controversate.

Partidele „suveraniste” mai au în Parlament 91 de deputați și 34 senatori, după ce POT a rămas cu 5 senatori, iar SOS cu unul singur. În total, strâng 125 de voturi, numărul care s-a regăsit și pe listele semnăturilor pentru depunerea ultimelor patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, ca urmare a asumării răspunderii pe cele patru inițiative privind măsuri fiscal-bugetare.

Nu același număr a reieșit și la numărarea voturilor. Opoziția nu a reușit nici măcar să își aducă la vot toți membrii, atingând un record al minimului de voturi pe moțiuni de cenzură. Voturile date în plen au fost între 120 și 108, având și ajutor din partea a doi neafiliați plecați din formațiuni.

Șase moțiuni de cenzură fără rezultat

Cele trei formațiuni politice au strâns până acum șase moțiuni de cenzură depuse în Parlament, însă nici la primele două nu au stat mai bine, chiar dacă a fost vorba de un alt cabinet guvernamental. Prima, „Premierul Nordis trebuie să plece, românii sunt sătui de umilinţă", îndreptată împotriva celui de-al doilea cabinet condus de Marcel Ciolacu, a strâns 147 de voturi. Numărul semnăturilor la depunere a fost de 155 de parlamentari.

Cea de-a doua, „Au ruinat ţara şi acum îi obliga pe români să achite nota de plata - afară cu Guvernul ipocrit”, depusă ca urmare a asumării răspunderii Guvernului Bolojan în Parlament pe primul pachet de măsuri fiscal-bugetare, a strâns 134 de voturi, având 131 de semnături.

Fără legi adoptate, dar cu inițiative controversate

Cele trei formațiuni de opoziție - AUR, SOS si POT, nu au avut nicio inițiativa devenită lege în actuala legislatura, insa au formulat, de-a lungul timpului, mai multe propuneri controversate. Cel mai recent exemplu este prin care AUR propune ca elevii și profesorii să intoneze imnul și să spună „Tatăl nostru” în fiecare zi, la școală.

În mandatul precedent, AUR a propus interzicerea consumului de insecte, ori creșterea numărului de parlamentari în Diaspora cu zeci de deputați și senatori. Din partea SOS, Diana Sosoaca, propunea în Senat anexarea unor teritorii ale Ucrainei. Succesul său în mandatul anterior s-a rezumat la promulgarea unor legi precum declararea florii de bujor ca Floare Națională a României.