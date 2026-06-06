Poveste emoționantă. Trecătorii au crezut că este beat și nu l-au ajutat, dar adevărul a fost complet altul

Trecătorii l-au ignorat crezând că e beat pe stradă. Adevărul care a ieșit la iveală a emoționat un oraș întreg.

Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii aprilie. Poliția orașului Rožňava-Slovacia a dat dovadă de o empatie și o atenție deosebite față de un bărbatul de pe stradă.

Nimeni nu i-a sărit în ajutor bărbatului, care se lupta în liniște cu problemele de sănătate. Primii care au decis să verifice dacă este ceva în neregulă cu el au fost polițiștii orașului, conform tnlive.sk.

Bărbatul era grav bolnav

„Avea lacrimi în ochi când poliția orașului s-a apropiat de el și l-a întrebat: «Vă putem ajuta în vreun fel?» Răspunsul său a fost: «Nu sunt beat, dar nu mă pot ridica, m-au părăsit puterile»”, a scris primarul din Rožňava, Michal Domik, într-o postare pe rețeaua de socializare .

Poliția a chemat imediat o ambulanță și a fost dus la spital. Bărbatul avea pneumonie severă.

A fost spitalizat timp de câteva zile. Apoi, când a fost externat, a decis să mulțumească poliției pentru salvare. Le-a trimis o scrisoare scrisă de mână.

„Aș dori să mulțumesc conducerii poliției orașului pentru abordarea exemplară a angajaților dumneavoastră în îndeplinirea atribuțiilor lor”, a declarat bărbatul, pe numke Jozef, în scrisoare.

El a adăugat că a fost externat după aproximativ patru zile, starea sa îmbunătățindu-se semnificativ.