search
Sâmbătă, 6 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Poveste emoționantă. Trecătorii au crezut că este beat și nu l-au ajutat, dar adevărul a fost complet altul

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Trecătorii l-au ignorat crezând că e beat pe stradă. Adevărul care a ieșit la iveală a emoționat un oraș întreg.

Bărbatul era bolnav
Bărbatul era bolnav FOTO: Arhivă Adevărul

Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii aprilie. Poliția orașului Rožňava-Slovacia a dat dovadă de o empatie și o atenție deosebite față de un bărbatul de pe stradă. 

Nimeni nu i-a sărit în ajutor bărbatului, care se lupta în liniște cu problemele de sănătate. Primii care au decis să verifice dacă este ceva în neregulă cu el au fost polițiștii orașului, conform tnlive.sk.

Bărbatul era grav bolnav

„Avea lacrimi în ochi când poliția orașului s-a apropiat de el și l-a întrebat: «Vă putem ajuta în vreun fel?» Răspunsul său a fost: «Nu sunt beat, dar nu mă pot ridica, m-au părăsit puterile»”, a scris primarul din Rožňava, Michal Domik, într-o postare pe rețeaua de socializare .

Poliția a chemat imediat o ambulanță și a fost dus la spital. Bărbatul avea pneumonie severă.

A fost spitalizat timp de câteva zile. Apoi, când a fost externat, a decis să mulțumească poliției pentru salvare. Le-a trimis o scrisoare scrisă de mână.

„Aș dori să mulțumesc conducerii poliției orașului pentru abordarea exemplară a angajaților dumneavoastră în îndeplinirea atribuțiilor lor”, a declarat bărbatul, pe numke Jozef, în scrisoare.

El a adăugat că a fost externat după aproximativ patru zile, starea sa îmbunătățindu-se semnificativ. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
digi24.ro
image
Peter Magyar face un anunț neașteptat: ”Viktor Orban a avut dreptate”
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, după ședința despre drona explodată în Portul Constanța: Vom afla cum au ajuns în 7-10 zile. Dificultatea e că radarele normale nu le văd
gandul.ro
image
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se poate întâmpla
mediafax.ro
image
Nuno Campos, noul antrenor al lui Dinamo! Prima reacție a lui Andrei Nicolescu: „Știe dimensiunile clubului”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Shingo Suzuki, profesorul care a introdus predarea limbii române la universitățile din Japonia: „Mi se pare o adevărată minune”
libertatea.ro
image
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se aventurează tot mai des în canalele de sub New York. Ce caută ei acolo
digi24.ro
image
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
gsp.ro
image
Crina Pintea, scandal la conferință cu un jurnalist român: "Vă opriți sau vă opresc eu?"
digisport.ro
image
A uitat luni întregi că a câștigat la loto! Unde ținea biletul norocos de 50.000 de dolari
click.ro
image
O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
Leguma care a ajuns mai ieftină decât costul de producție. Fermierii români o dau gratis sau o aruncă
observatornews.ro
image
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
cancan.ro
image
Ajutor la pensie de la Înalta Curte. Avocat: Cresc șansele ca pensionarii să ia bani în plus în instanță
newsweek.ro
image
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
prosport.ro
image
Cum cureți depunerile de calcar de pe cadă fără să o zgârii. Soluții simple și eficiente
playtech.ro
image
Ileana Lazariuc, veste uriașă legat de un proiect special. Fosta soție a lui Alexandru Țiriac a dat lovitura 
fanatik.ro
image
Misterul clădirilor fantomă dintr-o stațiune uitată a României. Primăria a luat o măsură radicală împotriva unui investitor american
ziare.com
image
Bojana Popovic, siderată după Metz - CSM București: "Nu înțeleg!". Cum și-a numit jucătoarele
digisport.ro
image
Cum arăta Gabriela Cristea fix cu un an în urmă. Pozele care arată transformarea: „Analizele mele sunt bombiță”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Andreea Popescu, decizie ȘOC după divorțul de Rareș Cojoc. NIMENI NU se aștepta, ne-a lăsat mască
romaniatv.net
image
Un singur vaccin universal creat cu AI, testat deja pe oameni, oferă protecție împotriva unor familii întregi de virusuri
mediaflux.ro
image
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Romina Gingașu: familia din Galați rămasă fără locuință după explozia dronei rusești, fără sprijin: „Nu primea ajutor, chiar aproape deloc”. Ce a oferit, de fapt, statul român
actualitate.net
image
Fără aer condiționat și costuri mari. Metoda prin care grecii își mențin locuințele răcoroase pe timpul verii
click.ro
image
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
click.ro
image
S-a mutat din Cluj în Timișoara și a spus tot ce crede despre cele două orașe: „Am observat diferențe destul de mari”
click.ro
Harriet Sperling și Peter Phillips la Royal Ascot 2025, The SunNews Licensing, Foto Profimedia (1) jpg
Azi e mare nuntă la Palat! Asistenta medicală Harriet Sperling scrie istorie și se mărită cu nepotul Regelui Charles
okmagazine.ro
Jennifer Aniston, Brad Pitt foto Profimedia jpg
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț
clickpentrufemei.ro
Ruinele de la Mohenjo-daro (© Saqib Qayyum / Wikimedia Commons)
O poveste diferită: Orașul vechi de peste 4.000 de ani care a sfidat „regulile” istoriei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Una dintre cele mai spectaculoase iluzii arhitecturale din lume: Palatul celor 40 de coloane, dintre care doar 20 există
image
Fără aer condiționat și costuri mari. Metoda prin care grecii își mențin locuințele răcoroase pe timpul verii

OK! Magazine

image
A lăsat mireasa să strălucească! Kate Middleton, o prezență delicată la nunta nepotului cel mare al Reginei

Click! Pentru femei

image
Inspirată de filmul despre Michael Jackson, Shania Twain face ceva ce n-a mai făcut până acum

Click! Sănătate

image
Test: Ce vezi mai întâi dezvăluie ce te sperie la relații