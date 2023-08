Cazanciuc solicită măsuri și mai dure pentru cei care se urcă băuți la volan. Ce spune despre pedepsirea consumului de droguri

Robert Cazanciuc, senator al PSD, susține că aprobarea legii Anastasia e doar un pas în lupta împotriva șoferilor care se urcă băuți la volan sau după ce au consumat droguri, fiind nevoie de sancțiuni și mai dure pentru consumul general de stupefiante.

„Autorul tragediei de la 2 Mai nu va scăpa de închisoare după ce va fi condamnat definitiv de o instanţă de judecată. Legea Anastasia, Legea 213/2023, a fost publicată în Monitorul Oficial din 10 iulie şi a intrat în vigoare 3 zile mai târziu, la 13 iulie 2023.În urmă cu 4 ani, când am iniţiat această lege, nu mi-am dorit să ajungă cineva în penitenciar, pentru că dacă cineva merge la închisoare înseamnă că altcineva a murit, iar eu nu am vrut să continue să moară oameni nevinovaţi şi noi toţi să ne uităm neputincioşi. Și atunci la fel ca acum îmi doresc să protejăm adecvat valoarea supremă a omului: viaţa! 100 de oameni mor în fiecare an, ucişi de cei care se urcă la volan băuţi, drogaţi sau fără permis. Oamenii îşi văd liniştiţi, fericiţi de vieţile lor şi vine cineva care crede că lui nu i se poate întâmpla nimic şi te spulberă pur şi simplu, într-o clipă, lăsând în urmă lacrimi de suferinţă care nu vor putea fi oprite niciodată”, scrie Robert Cazanciuc, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Adoptarea şi intrarea în vigoare a unei legi nu sunt suficiente pentru ca oamenii să fie conştienţi de consecinţele faptelor lor. În trecut legea era cunoscută prin citirea ei în piaţa publică de către toboşarul regelui. Astăzi, din fericire există presă - radiouri, televiziuni, ziare tipărite şi online – care a fost de la început parte a acestui efort de a face cunoscută Legea Anastasia. Nu am făcut nici un demers special pentru ca presa să prezinte întreg procesul de dezbatere şi adoptarea a legii, dar difuzarea informaţiilor despre adoptarea legii pe toate canalele şi de către toată lumea mi-a arătat că ea a răspuns unei nevoi sociale reale, că oamenii s-au săturat să le fie frică să meargă liniştiţi pe drumul lor pentru că există riscul ca ei sau cei dragi lor să fie ucişi de către iresponsabili care cred că băutura sau drogurile te ajută să evadezi din această lume în care găseşti deopotrivă bune şi rele. Nu, de o lună de zile, băutura şi drogurile la volan îi vor duce la închisoare pe cei care până acum se puteau folosi de portiţe ale legii. Nu mai există portiţe, ci doar porţi mari ale închisorilor unde criminalii trebuie să rămână atâta timp cât este necesar pentru ca în numele victimelor societatea să considere că s-a făcut dreptate”, completează vicepreședintele Senatului.

Noi pași legislativi

Pe de altă parte, Robert Cazanciuc susține că „adoptarea, intrarea în vigoare și promovarea acestei legi, astfel încât să contribuie la prevenție, constituie doar o serie de pași făcuți în direcţia corectă. Mai pot făcuţi şi alţii, mai trebuie adoptate şi alte măsuri: interzicerea dreptului de a mai conduce pentru o perioadă mare de timp a celor care comit accidente mortale, indiferent de cauză sau anularea permisului de conducere celor care sunt prinși drogați la volan, indiferent dacă au comis sau nu un accident rutier. Trebuie revizuit cadrul legal referitor la pedepsirea consumului, căci, în fapt, urcarea la volan este doar o consecinţă a teribilismului pe care îl potenţează consumul de substanţe interzise. Mai pot fi făcuţi paşi în educaţie, în introducerea unor cursuri şi lecţii despre efectul pe care îl are consumul asupra creierului, dar și în tratarea adecvată medical și educațional a celor care pot fi scoși din ghearele drogurilor”.

Senatorul PSD face apel la promovarea unei campanii de conștientizare în ceea ce privește pericolul consumului de alcool, apoi urcarea la volan, sau șofatul fără carnet, precum și a consumului de droguri.