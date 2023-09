Cătălin Predoiu: „Crima organizată a proliferat din cauza corupţiei şi a pasivităţii administraţiei, inclusiv a Poliţiei“

Crima organizată "a proliferat din cauza corupţiei şi a pasivităţii administraţiei, inclusiv a Poliţiei", a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, care a avut, la Constanţa, alături de secretarul de stat Bogdan Despescu, o şedinţă de lucru cu conducerea interimară a Inspectoratului de Poliţie Judeţean.

Pe agenda reuniunii s-au aflat o analiză a cazului Vama Veche, priorităţile operaţionale în perioada următoare şi desfăşurarea proiectului pilot de reorganizare completă a IPJ Constanţa, a informat MAI.

"Am luat şi anunţat luni o serie de decizii privind reorganizarea completă a IPJ Constanţa şi am iniţiat îndeplinirea acestora progresiv până la realizarea completă. Se cunosc priorităţile: trafic de persoane, droguri şi arme, migraţie ilegală, contrabandă, evaziune fiscală, siguranţa rutieră şi crima organizată. Aceste infracţiuni grave sunt toate legate de crimă organizată. Crima organizată a proliferat din cauza corupţiei şi a pasivităţii administraţiei, inclusiv a Poliţiei. Am dat instrucţiuni clare de a se derula cât mai intens operaţiuni de prevenţie şi combatere, de la circulaţia rutieră şi până la crima organizată. Cer o nou atitudine bazată pe responsabilitate, angajament şi loialitate faţă de muncă, profesie, lege şi cetăţean din partea fiecărui poliţist", a declarat Predoiu, citat într-un comunicat al MAI transmis AGERPRES.

Cătălin Predoiu a anunţat luni că noul şef interimar la IPJ Constanţa este comisarul-şef Mădălina Sorina Vlangăr, actual director la Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, fost şef de brigadă de combatere a criminalităţii.

Aceasta l-a înlocuit pe chestorul de poliţie Constantin Glugă, care şi-a anunţat demisia în urma anchetei privind accidentul de la 2 Mai.

Predoiu arăta că întreaga structură organizatorică la IPJ Constanţa ''va fi regândită şi adaptată amplorii fenomenului infracţional specific acestui judeţ", iar o nouă echipă managerială de tranziţie va asigura operarea sistemului până când noua organizare va intra în funcţiune.