Publicat:

Mogly, o ursoaică ce a ajuns în Sanctuar în anul 2016 din grădina zoologică Reșița, nu reușește să treacă nici acum peste trauma captivității. Cei care au salvat-o au publicat imagini emoționate: „Trauma este prea mare, iar durerea nu trece nicicum”, spun reprezentanții asociației.

Mogly nu se poate bucura de libertate FOTO: Captura video
Mogly nu se poate bucura de libertate FOTO: Captura video

„13 ani a fost nevoită să trăiască între zăbrele groase, să calce doar pe beton și să se lupte pentru o bucată de pâine. Deși acum are hectare de pădure la dispoziție și trăiește liniștită alături de semenii ei fără nicio lipsă, trauma este prea mare, iar durerea nu trece nicicum. Binele lor este misiunea noastră. Ajută-ne să-i ajutăm”, a scris AMP-Sanctuar Libearty & Adăpost Victory, pe FB.

Videoclipul cu ursoaica Mogly au stârnit numeroase reacții pe rețelele de socializare. Iubitorii de animale cer desființarea grădinilor zoologice. 

„Când am văzut-o cum făcea ture pe aceeași potecă de lângă zăbrele, în condițiile în care avea libertatea în spate, mi s-a rupt sufletul”, a comentat altcineva.   

Desființați grădinile zoo în totalitate! Este o mare jale sa mergi în oricare dintre ele, eu nu mi-aș duce copiii la Zoo. Nu este cazul să vadă atâta durere si nimic altceva”, a scris o persoană.

„Gardul metalic îi declanșează starea de anxietate și nu realizează ca are un spațiu foarte mare de plimbare. Doamne, ce trist. Ar trebui desființate toate grădinile zoologice, așa cum a fost desființat circul cu animale. Este o formă de cruzime să ții un animal captiv”, a spus alt internaut.

„În foarte multe țări, din acest motiv, grădinile zoologice au fost desființate. Un act de civilizație și umanitate, vizavi de păsări și animale”, a adăugat alt iubitor de animale.

