Video Panică pe un aeroport din Milano: un bărbat a incendiat zona de check-in. Momentul în care e doborât cu un extinctor

Aeroportul Malpensa din Milano a fost parțial evacuat miercuri, după ce un bărbat a provocat un incendiu în zona de check-in. Scenele haotice au fost distribuite rapid pe rețelele sociale.

Un incendiu a izbucnit miercuri în Terminalul 1 al aeroportului Malpensa din Milano, după ce un bărbat a provocat intenționat flăcări în zona de check-in. Incidentul a dus la evacuarea parțială a clădirii, însă, potrivit autorităților, nu au fost raportate victime, relatează News.ro.

Imaginile video postate pe rețelele sociale arată momente de panică: flăcări la un ghișeu de check-in, pasageri care fug speriați și un bărbat care lovește cu un ciocan panourile digitale și un panou publicitar din apropierea incendiului.

Într-o secvență, un alt pasager se apropie de el și strigă „culcă-te la pământ”, înainte de a-l lovi în cap cu un extinctor. Suspectul a fost apoi imobilizat la sol de mai multe persoane, până la sosirea poliției.

Suspectul, un tânăr originar din Mali

Potrivit presei italiene, autorul incidentului ar fi un tânăr din Mali, cu permis de rezidență în Italia. Deocamdată, motivația gestului său nu este clară.

Asociația Aeroporturilor din Lombardia a confirmat arestarea individului și a transmis că situația este sub control, dar a avertizat că „sunt posibile întârzieri și anulări de zboruri”.

Intervenție rapidă a pompierilor

Incendiul a fost stins în scurt timp de pompierii aeroportului, însă fumul dens a obligat autoritățile să evacueze zona din „motive de siguranță”. „Nu au fost înregistrate perturbări semnificative ale traficului aerian”, a declarat un purtător de cuvânt pentru Corriere della Sera.

Pasagerii evacuați au fost surprinși în fața terminalului în timp ce fum gros continua să iasă din clădire.