Bugetul Canalelor Navigabile și alegerile parțiale, pe masa ședinței de Guvern

Executivul se reunește vineri într-o nouă ședință, cu o agendă care include aprobarea bugetului pe 2025 al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile, stabilirea măsurilor pentru organizarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie și mai multe proiecte cu impact economic și administrativ.

Pe lista proiectelor se află:

Hotărâre privind măsurile tehnice pentru buna organizare a alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025. Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor necesare desfășurării scrutinului în condiții optime. Hotărâre privind aprobarea atestării ca stațiune turistică de interes național a orașului Novaci, județul Gorj, precum și modificarea anexei la HG nr. 852/2008 privind criteriile de atestare a stațiunilor turistice. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Guvernul discută și două memorandumuri:

unul prin care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este autorizat să încheie contractele aferente proiectelor din cadrul Investiției 4 – Componenta 16 a Planului Național de Redresare și Reziliență, pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor asociate;

un alt memorandum prin care se aprobă semnarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Israel privind protecția informațiilor clasificate.

Proiectul de hotărâre referitor la investițiile din industria apărării, aflat anterior în primă lectură, nu se mai regăsește pe ordinea de zi. Potrivit informațiilor disponibile, documentul a fost amânat în lipsa avizelor interministeriale și ar putea reveni la o ședință viitoare.

Ilie Bolojan: „La Administrația Canalelor Navigabile, profitul a scăzut, dar salariile directorilor s-au dublat”

Premierul Ilie Bolojan a cerut joi seară în cadrul unei emisiuni tv, ca miniștrii să intervină în companiile de stat unde conducerea și-a majorat nejustificat salariile. El a dat exemple concrete din transporturi și infrastructură, vizând Romatsa și Administrația Canalelor Navigabile.

„La Romatsa, care este o companie monopolistă, am văzut că anul acesta conducerea și-a majorat salariile de la 72.000 lei lunar la 142.000 lei lunar brut, ceea ce înseamnă aproape 20.000 de euro net. Astfel de dublări de salarii, chiar dacă sunt teoretic acoperite de spații legale, sunt total anormale”, a spus premierul.

Bolojan a menționat că situația este similară și la Administrația Canalelor Navigabile, companie aflată pe ordinea de zi a ședinței de vineri. „De la Finanțe mi s-a spus de altă companie, Administrația Canalelor Navigabile, unde profitul a scăzut foarte mult, dar salariile la directori s-au dublat. În condițiile în care îți scade profitul, îți mai și majorezi salariile?”, a declarat șeful Guvernului.

Premierul a explicat că aceste cazuri provin din contracte „debalansate” semnate în trecut, fără criterii clare de performanță, ceea ce face dificilă modificarea lor. „Este ca un contract comercial încheiat greșit, în care cel cu care ai semnat are doar drepturi, iar tu doar obligații. Acestea sunt exemple concrete și trebuie corectate. Astăzi, în ședința de Guvern, am atras atenția celor de la Transporturi să corecteze aceste aspecte”, a afirmat Bolojan.

Declarațiile premierului vin în contextul în care Guvernul analizează bugetul ACN pentru 2025, document ce prevede o creștere a veniturilor, dar și a cheltuielilor, cu accent pe venituri din prestări de servicii și exploatarea infrastructurii navigabile.