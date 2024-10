Mircea Geoană răspunde cum a ajuns diplomat în Ministerul de Externe. „Nu tata m-a ajutat”

Candidatul independent la Preşedinţie Mircea Geoană a afirmat, marţi seară, că a ajuns din inginer angajat al Ministerului de Externe pentru că niciodată nu s-a mulţumit cu ceea ce ştia şi a participat la primul concurs organizat de MAE după Revoluţie.

Geoană susţine că nu a fost ajutat de tatăl său, fost general în Armata României şi şef al Comandamentului Apărării Civile.

”La momentul Revoluţiei eram în Bucureşti. Îmi aduc aminte, cu o seară înainte să vină coloane de muncitori, am fost pe străzi lăturalnice la bariera de la Intercontinental, după aceea, ca noi toţi, am urmărit evenimentele care s-au derulat. Eram în acel moment inginer la Energomontaj şi în acel moment eram chiar după 5 ani de muncă de când am absolvit Politehnica, adjunct de şef de brigadă la Energomontaj Bucureşti”, a afirmat Mircea Geoană, într-o dezbatere electorală la Antena 3, scrie news.ro.

Întrebat cum a ajuns din inginer la Energomontaj să fie angajat al MAE, Geoană a afirmat: ”Sunt un om care nu mă mulţumesc niciodată cu ceea ce ştiu”.

”În 1988 am dat la Drept, nu m-a obligat nimeni, am intrat al treilea la Facultatea de Drept şi în clipa în care în martie 1990 s-a deschis primul concurs de după Revoluţie la MAE şi în condiţiile în care nu am avut voie să călătoresc în Occident niciodată (...) am plecat să recuperez timpul pierdut. Am dat examen, vorbeam franceză, vorbeam engleză, mă apucasemn de spaniolă”, a adăugat Geoană.

El a precizat că în martie 1990 a început munca, iar examenul a fost mai devreme.

Când i s-a spus că MAE nu confirmă că a existat un examen de angajare, Geoană a afirmat: ”Am dat examen şi concurs de intrare”.

Întrebat dacă a fost ajutat de tatăl său, fost general în Armata României şi şef al Comandamentului Apărării Civile, Mircea Geoană a negat.

”Sub nicio formă. Întotdeuna am crezut în meritrocraţie. Întotdeuna am demonstrat că acolo unde mă duc fac o treabă serioasă. Am intrat la treapta cea mai de jos în MAE, am urcat treaptă cu treaptă. Am ajuns cel mai tânăr ambasador în America, nu tata m-a ajutat, eu m-am ajutat pentru că am făcut o treabă bună”, a mai afirmat Geoană.