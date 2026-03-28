Sâmbătă, 28 Martie 2026
Adevărul
Bugetul de stat pe 2026 a intrat în vigoare. Ministrul Finanțelor: „Începe etapa cea mai importantă: execuţia responsabilă”

Bugetul de stat pentru anul 2026 și bugetul asigurărilor sociale au intrat oficial în vigoare, după publicarea în Monitorul Oficial. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, atrage atenția că urmează cea mai importantă etapă: execuția responsabilă a bugetului, într-un context economic internațional complicat.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

„Bugetul de Stat pentru anul 2026 şi Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Din acest moment, bugetul intră în vigoare şi începe etapa cea mai importantă: execuţia responsabilă. Într-un context internaţional tot mai complicat, în care evoluţiile globale pot fluctua, prudenţa este obligatorie”, a transmis ministrul, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Acesta a subliniat că volatilitatea piețelor, tensiunile geopolitice și presiunile asupra costurilor de finanțare impun menținerea unui echilibru bugetar strict. În aceste condiții, disciplina în cheltuirea banilor publici și consecvența în decizii devin esențiale.

„În acelaşi timp, bugetul asigură un spaţiu important pentru investiţii din fonduri europene. Este o oportunitate care trebuie valorificată prin mult efort în execuţie - o şansă pe care nu avem voie să o ratăm. În perioada următoare, în contextul unui spaţiu fiscal limitat, disciplina în execuţie şi consecvenţa în decizii vor face diferenţa între stabilitate şi vulnerabilitate”, a adăugat ministrul.

Predictibilitate pentru instituții și mediul economic

Potrivit lui Alexandru Nazare, publicarea bugetului în Monitorul Oficial oferă un cadru de predictibilitate pentru instituțiile publice, autoritățile locale și mediul de afaceri.

Acest lucru permite continuarea proiectelor în derulare, plata obligațiilor sociale și asigurarea funcționării stabile a statului.

În același timp, bugetul creează premise pentru atragerea fondurilor europene, considerate o oportunitate majoră pentru dezvoltare. Ministrul a subliniat că aceste resurse trebuie valorificate printr-o execuție eficientă, avertizând că România nu își permite să rateze această șansă.

Bugetul, promulgat de președinte

Președintele Nicușor Dan a semnat, vineri, decretele de promulgare pentru Legea bugetului de stat pe 2026 și pentru Legea bugetului asigurărilor sociale.

De asemenea, șeful statului a promulgat și legea privind plafoanele unor indicatori din cadrul fiscal-bugetar aferent anului 2026.

Anterior, Nicușor Dan anunțase că va promulga bugetul imediat după publicarea motivării Curtea Constituțională a României privind respingerea sesizărilor depuse de AUR.

CCR a publicat vineri motivarea deciziilor prin care a respins contestațiile referitoare atât la bugetul de stat, cât și la bugetul asigurărilor sociale pentru anul 2026.

