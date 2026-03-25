Miercuri, 25 Martie 2026
CCR dezbate contestaţiile lui Nicușor Dan la legile plajelor şi sportului, dar şi cea a AUR privind numirile în privind conducerea TVR și Radio

CCR analizează, miercuri, trei sesizări importante: două formulate de președintele Nicușor Dan, privind reglementarea plajelor de la Marea Neagră și legea sportului, și una depusă de AUR, referitoare la numirile din consiliile de administrație ale SRTV și SRR.

Două legi aprobate de Parlament au ajuns pe masa magistraţilor de la CCR. FOTO: Facebook
Două legi aprobate de Parlament au ajuns pe masa magistraţilor de la CCR. FOTO: Facebook

Curtea Constituțională a României (CCR) are pe ordinea de zi, miercuri, 25 martie, trei sesizări cu miză legislativă majoră.

Două dintre acestea au fost depuse de președintele Nicușor Dan și vizează regimul juridic al plajelor de la Marea Neagră, respectiv legea educației fizice și sportului. A treia sesizare aparține partidului AUR, care contestă modul în care au fost făcute numirile în Consiliile de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTV) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR).

Legea plajelor

Nicuşor Dan a transmis CCR, în noiembrie anul trecut, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea OUG 19/2006, care reglementează utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă.

Actul normativ adoptat de Parlament introduce posibilitatea ca statul, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra plajelor, să cedeze gratuit autorităților locale până la 20% din suprafața plajelor cu destinație turistică situate în unitățile administrativ-teritoriale riverane mării, pentru amenajarea de plaje publice.

Privitor la această lege, Nicușor Dan consideră însă că „titularul dreptului de proprietate este statul”, întrucât faleza și plaja mării fac parte din domeniul public, iar autoritățile locale „nu reprezintă instituții de utilitate publică” și, prin urmare, nu pot primi astfel de terenuri. În opinia sa, soluția legislativă contravine articolului 136 alineatul 4 din Constituție, care stabilește regimul bunurilor proprietate publică.

Legea sportului, contestată pentru discriminare

Tot la finalul anului trecut, președintele a sesizat CCR cu privire la legea care obligă echipele participante în competițiile naționale să includă minimum 40% sportivi români.

Nicușor Dan consideră că prevederea este discriminatorie și contravine atât principiului constituțional al nediscriminării, cât și normelor europene privind libera circulație a lucrătorilor.

În sesizare, el arată că această condiție „încalcă dreptul la muncă” prin restricționarea accesului sportivilor din alte state membre la competițiile interne și subliniază că legea nu respectă cerințele de claritate și calitate a normei, inclusiv în privința sancțiunilor prevăzute.

„Experiența altor state europene și regulamentele UEFA arată că sprijinirea sportivilor formați local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetățenie, ci prin investiții în academii, centre de juniori și programe de formare”, subliniază șeful statului.

AUR contestă numirile în CA-urile SRTV și SRR

La rândul său, AUR a depus sesizări prin care reclamă nerespectarea ponderii parlamentare în procedura de numire a membrilor Consiliilor de Administrație din Societatea Română de Televiziune (SRTV) și Societatea Română de Radiodifuziune (SRR).

„În cadrul procedurii de desemnare au fost formulate propuneri pentru două funcții de membri titulari și două funcții de membri supleanți, proporțional cu ponderea parlamentară. Cu toate acestea, comisiile parlamentare de specialitate au ignorat o parte dintre aceste propuneri, iar plenul reunit al Parlamentului a validat componențe ale Consiliilor de Administrație care nu reflectă configurația politică reală a legislativului”, transmite AUR, care consideră că distribuția rezultată este neechilibrată.

„Deși configurația Parlamentului impune o reprezentare echilibrată, AUR a primit un singur loc în Consiliile de Administrație ale SRTV și SRR, în timp ce PNL, USR și UDMR, formațiuni politice cu o pondere parlamentară inferioară, au beneficiat de o reprezentare egală sau superioară în aceste structuri de conducere”, se afirmă în documentul citat.

În sprijinul sesizării, AUR amintește și de „precedente clare stabilite de Curtea Constituțională”, cu referire la Decizia privind Hotărârea Parlamentului 28/2012, în care CCR a sancționat o situație similară legată de reprezentativitatea politică în consiliile de administrație ale serviciilor publice de radio și televiziune.

