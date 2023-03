Boloș: Problema pensiilor speciale trebuie rezolvată până în iunie. E suficient timp

Ministrul Proiectelor Europene susține că Guvernul trebuie să adopte până la finalul lunii iunie proiectul de lege, care să corespundă cerințelor Comisiei Europene, fiind încă o discuție deschisă dacă și pensiile militare vor face parte din reformă.

„Aveam acest termen până la sfârșitul anului trecut (pentru legea pensiilor speciale-n.r.), dar așa cum domnul prim-ministru a dispus în ședința de Guvern de ieri, pentru cererea de plată numărul 3, termenul de depunere a ei este sfârșitul semestrului I al anului 2023. Deci în consecință, până la acest termen, România trebuie să rezolve problema și să adopte legea privind pensiile speciale, dar și alte două jaloane relevante, cum ar fi guvernanța corporațiilor de stat sau chiar trecerea în conservare a grupurilor energetice de la Rovinari și Turceni”, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene într-o intervenție la Radio France International.

Marcel Boloș s-a declarat optimist că până la finalul lunii iulie proiectul de lege să fie adoptat: „Cred eu că există timp suficient pentru ca forma finală a legii să fie în acord cu conținutul jalonului, respectiv să avem îndeplinite cerințele privind sustenabilitatea și contributivitatea, pentru că acestea sunt cerințe de bază a acestui proiect de lege”.

Semne de întrebare privind pensiile militare

Marcel Boloș susține că în forma trimisă la Bruxelles, în PNRR nu există vreo mențiune privind diferitele categorii de pensii speciale, precum nici mențiuni legate de cele ale militarilor.

„Jalonul pe care îl avem în PNRR nu face referire la categoriile de beneficiari privind pensiile speciale. Dacă includem sau nu includem, să zicem, pensiile militarilor, acest lucru trebuie raportat la cerințele de bază cu privire la pensiile speciale, pentru că noi, indiferent dacă includem sau nu pensiile militarilor, noi cerințele de bază privind sustenabilitatea și cele care țin de contributivitate, acestea trebuie să facem dovada pentru jalon în relația cu CE și să le dovedim, cum am precizat, prin discuțiile pe care le avem cu CE”, a mai afirmat demnitarul.

Întrebat dacă Puterea nu ar trebui să dea dovadă de mai multă determinare și să rezolve reformele la timp, Boloș a precizat: „Așteptarea aceasta este pentru toate statele membre, să fie măsuri tranșante, dar să nu uităm că toate condițiile de implementare privind PNRR-ul s-au schimbat, că noi atunci când am aprobat PNRR-ul, am avut o singură criză, criza pandemică generată de Covid, iar ulterior am ajuns să parcurgem o multitudine de crize, care dau bătăi de cap tuturor guvernelor din toate statele membre și trebuie judecate aceste reforme tranșante și din această perspectivă, pentru că statele membre acum se chinuie ca să rezolve probleme care sunt cauzate de criza energetică, criza prețului la utilitățile publice, ratele inflației care macină statele membre. Deci toate acestea sunt lucruri care trebuie avute în vedere atunci când există un orizont de așteptări din partea Comisiei Europene”.

Proiectul de lege privind pensiile speciale este blocat în Senat, la Comisia de buget-finanțe, care trebuie să dea aviz, dar și la cele raportoare: Munca, Apărarea și Justiția. La nivel de Coaliția a fost format și un grup special pentru a asigura coerența proiectului și faptul că va trece de CCR.