Video Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare: „Avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii. Ne place sau nu ne place”

În România este necesară mărirea vârsta de pensionare, inclusiv în cazul categoriilor celor cu pensii speciale, a transmis premierul Ilie Bolojan. „Nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi”, a spus acesta.



Întrebat dacă pachetul trei de măsuri fiscale va cuprinde și alte categorii care au pensii speciale, premierul Bolojan susține că „suntem în situația în care avem nevoie de mulți oameni în piața reală a muncii”.

„Și pentru asta, ne place sau nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare”, a spus șeful Guvernului, la TVR1.

„Avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii. Ne place sau nu ne place trebuie să creștem vârsta de pensionare astfel încât în intervalul 50- 65 de ani populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi pentru că nu are cine să o înlocuiască. Generațiile noatsre voir ieși la pensie”, a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, măsura vizează și categoria pensiilor speciale. „Dacă nu creștem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv la pensiile speciale, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste 10 ani. Și trebuie să spunem asta...Nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi, neluând niște măsuri care să așeze lucrurile într-o structură normală”, a avertizat Ilie Bolojan