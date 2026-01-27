Tensiuni în ședința PNL de la Vila Lac, la care a participat și Ilie Bolojan. Ce a reclamat Ciprian Ciucu. „Înțeleg că sunt de sacrificiu”

Stenograme din ședința PNL desfășurată luni, 26 ianuarie, la Vila Lac, întâlnire la care a participat și premierul Ilie Bolojan, au fost prezentate marți de Antena 3. Șeful Executivului a mers să-și informeze colegii de partid imediat după reuniunea Coaliției de guvernare, dar a fost pus în fața unor nemulțumiri ale colegilor de partid.

Bolojan le-a transmis liberalilor concluziile discuțiilor din coaliție și a subliniat că nu se opune pachetului de măsuri economice propus de PSD, potrivit unor surse citate de postul tv.

Ciucu a explicat că Primăria Capitalei nu mai are bani

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei a avut una dintre cele mai tensionate intervenții, avertizând că bugetul Bucureștiului este în colaps:

„Primăria Capitalei nu mai are bani, va trebui să bag STB în insolvență, să fac comasări de instituții, să dau oameni afară, să măresc prețul biletului la STB. Nu pot face majoritate în Consiliul General pentru că nu am sprijinul PSD”.

Mai mulți lideri liberali - Gigel Știrbu, Alina Gorghiu și Toma Petcu - i-au recomandat lui Ciucu să meargă direct la Guvern pentru a cere fonduri suplimentare.

Premierul Ilie Bolojan nu a intervenit în discuție, potrivit surselor.

„Înțeleg că sunt de sacrificiu. Fac reforme, reduc cheltuieli, dau afară oameni, dar haideți să facem să fie bine pentru București”, ar fi spus Ciucu.

Thuma, absență repetată și atac public la adresa premierului

Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, nu a participat la ședință, înregistrând a doua absență consecutivă.

În schimb, a lansat un mesaj critic pe Facebook, folosind declarații mai vechi ale lui Ilie Bolojan, din perioada în care premierul era primar la Oradea.

Amintim că Thuma a avertizat că autoritățile locale nu acceptă ca banii colectați din taxe și impozite să fie „confiscați” la bugetul central și a cerut claritate privind transferurile financiare către comunități, precum și menținerea autonomiei locale.

„În aceste zile, în spaţiul public se discută intens despre bugetul de stat pe 2026. Pentru administraţiile publice locale, aşteptările mele, ca preşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov, sunt aceleaşi ca ale primarilor şi preşedinţilor de Consilii judeţene din toată ţara: claritate în privinţa transferurilor de la bugetul de stat către comunităţi şi continuitate pentru investiţiile începute. Nu ne dorim ca sumele produse în comunităţile noastre să fie 'confiscate' de bugetul central/de stat şi nu vrem să avem mai puţină autonomie locală. Cum spunea şi domnul Bolojan în 2017, pe când era primar la Oradea: administraţia locală trebuie să aibă resursele necesare pentru a livra rezultate. În cazul Ilfovului, situația este și mai complexă.”, a scris Thuma pe Facebook, unde a postat şi un clip video cu afirmaţiile lui Ilie Bolojan.

Thuma acuză un sistem fiscal „depășit” și cere buget unic metropolitan pentru București–Ilfov

În mesajul său public, Thuma a criticat modul în care este finanțată în prezent regiunea București–Ilfov, susținând că modelul fiscal actual nu mai corespunde realităților economice și demografice.

El a arătat că zona funcționează ca un singur organism metropolitan, însă resursele sunt distribuite inechitabil: Ilfovul suportă costurile pentru infrastructură, educație, sănătate și servicii publice pentru o populație în continuă creștere, în timp ce o parte semnificativă din impozitele generate de locuitorii județului ajung în bugetul Capitalei, prin regula colectării impozitului pe venit la sediul angajatorului.

Propunerea: un buget unic pentru întreaga regiune

Hubert Thuma susține crearea unui buget metropolitan comun, idee promovată și de primarul general Ciprian Ciucu. El a prezentat și date pentru a ilustra dezechilibrul actual: peste 127.000 de locuitori ai Ilfovului lucrează în București, iar impozitul pe venit generat de aceștia aproximativ 1,18 miliarde de lei anual - este virat integral către bugetul Capitalei.

Liderul CJ Ilfov afirmă că un astfel de mecanism fiscal afectează investițiile locale și autonomia administrativă, motiv pentru care solicită o reformă clară a modului în care sunt distribuite resursele între cele două entități.

„Soluția? De principiu, sunt de acord cu Primarul General Ciprian Ciucu privind nevoia unui buget unic metropolitan pentru regiunea București-Ilfov. Până la reorganizarea administrativ-teritorială, ar fi corect să existe un buget total București–Ilfov, iar repartizarea IVG între cele două entități să se facă proporțional cu populația”.

Potrivit președintelui CJ Ilfov într-un astfel de model, Ilfovul ar trebui să primească cel puțin de 5 ori mai mult din impozitul pe venit global decât în 2025:

„Datoria mea față de cetățenii județului Ilfov, care m-au ales în 2024, este să le apăr interesele. Și asta sunt hotărât să fac. În plus, să se știe: Fără un Ilfov funcțional, Bucureștiul se va sufoca în trafic, deșeuri și ineficiență. Menținerea actualului cadru de finanțare este o alegere politică ce favorizează un model administrativ falimentar în București, în detrimentul unei dezvoltări moderne în Ilfov”.