Bolojan a cerut prefecturilor să verifice numărul de angajați declarați de primării

0
0
Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice datele comunicate până acum de primării și consilii județene în privința personalului din aparatele proprii, astfel încât până la finalul săptămânii să existe o situație la zi.

Premierul Ilie Bolojan
„Primarii și președinții de consilii județene care au comunicat inițial date eronate, au timp până joi, 4 septembrie 2025, să transmită cifrele corecte.

Pe baza acestor date se realizează analiza personalului din aparatele proprii ale primăriilor și consiliilor județene care va fundamenta reforma administrației publice locale”, a informat marți Executivul.

Guvernul a prezentat marți o simulare privind reducerea numărului de posturi în administrația publică locală, cu scopul de a diminua cheltuielile bugetare. Planul Executivului, condus de premierul Ilie Bolojan, prevede stabilirea prin lege a unui plafon maxim de angajați pentru fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT), în funcție de numărul de locuitori.

Potrivit datelor Guvernului, consultate de „Adevărul”, printre cele mai mari tăieri de posturi s-ar număra următoarele județe și Bucureștiul:

- Argeș ar trebui să reducă 649 de posturi ocupate, din 58 de UAT (Unitate administrativ teritorială), ceea ce ar însemna o tăiere de 16% a numărului de posturi ocupate;

- Suceava – 627 de posturi tăiate, o reducere cu 13% în 48 de UAT;

- Prahova 724 de posturi tăiate, adică 15% din totalul posturilor ocupate în 68 de UAT

- București 709 posturi ar trebui tăiate, adică 8% în 4 UAT;

- Mehedinți – 301 posturi tăiate, adică 15% din totalul posturilor ocupate în 32 de UAT;

- Galați ar trebui să taie 522 de posturi ocupate, adică 17%, în 61 de UAT;

- Mureș – reducere cu 13% a numărului de posturi (513 posturi) în 56 de UAT;

- Dolj – 413 posturi tăiate, o reducere cu 10% în 65 de UAT;

- Hunedoara – 450 de posturi tăiate, o reducere cu 14% în 46 de UAT.

Per total, reducerea efectivă a numărului de posturi ocupate ar fi de doar 13.098 din cele 128.884 posturi ocupate, adică doar 10%, care ar afecta jumătate din unitățile administrative din țară – 1.655 UAT din cele 3.228 existente.

Consiliile Județene cu cele mai multe concedieri

- Argeș, cu 681 de posturi ocupate ar putea concedia 162 de angajați (reducere cu 40%) sau 192 de angajați (reducere cu 45%)

- Neamț - ar trebui să reducă 161 posturi din 512 ocupate,

- Mureș - ar trebui să reducă 135 posturi din 647 ocupate;

- Prahova - ar trebui să reducă 130 posturi din 695 ocupate;

- Brașov - ar trebui să reducă 123 posturi din 639 ocupate.

Municipiile cu cele mai mari reduceri de personal

- Primăria Ploiești - ar putea fi dați afară minim 217, maxim 248 de angajați dintre cei 904 existenți.

- Primăria Pitești cu 808 posturi ocupate ar putea da afară 202 angajați (reducere cu 40%) sau 237 în cazul reducerii cu 45%.

- Primăria Tîrgu Mureș ar putea concedia minim 187, maxim 218 angajați din cei 717 existenți.

- Primăria Suceava ar putea fi puși pe liber minim 178, maxim 208 de angajați dintre cei 678 existenți.

- Primăria Baia Mare ar concedia minim 151, maxim 182 angajați din cei 706 existenți.

Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie

OK! Magazine

image
Scandalul a atins cote maxime! Cărui regal i-a ordonat Prințul William să stea departe de el

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă