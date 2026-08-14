Ajuns la sezonul al patrulea, serialul „Reacher” a urcat pe prima poziție în clasamentul celor mai urmărite producții de pe Prime Video. Serialul inspirat din romanele lui Lee Child revine cu un nou caz, o conspirație de amploare și mai multe scene de acțiune decât în sezoanele precedente.

Noul sezon a avut premiera miercuri, 12 august, iar Prime Video a lansat inițial doar primele trei episoade. Următoarele capitole ale poveștii vor fi lansate săptămânal, în fiecare miercuri, până la 16 septembrie.

Succesul nu este neapărat o surpriză, având în vedere că sezonul anterior al producției s-a numărat printre cele mai urmărite seriale de pe Prime Video, iar revenirea lui Alan Ritchson în rolul personajului principal a crescut interesul publicului pentru noua poveste.

Alan Ritchson îl interpretează din nou pe Jack Reacher, fost maior în poliția militară americană, devenit un justițiar solitar care ajunge constant în mijlocul unor situații complicate.

Pentru sezonul 4, scenariștii au apelat la unul dintre romanele cunoscute ale lui Lee Child. Povestea este inspirată de „Gone Tomorrow”, carte publicată în 2009.

Noul caz începe după o întâlnire aparent întâmplătoare într-un metrou, care se transformă într-un eveniment dramatic și îl introduce pe Reacher într-o conspirație cu implicații mult mai mari decât ar fi anticipat.

„Când o întâlnire întâmplătoare cu un străin tulburat la metrou ia o întorsătură dramatică, Jack Reacher este atras într-un joc mortal care îl aduce față în față cu adversari nemiloși din cele mai înalte eșaloane ale puterii”, este descrierea oficială oferită de Prime Video.

De această dată, protagonistul ajunge să investigheze o situație în care sunt implicați inclusiv oameni aflați în poziții importante, iar cazul îl obligă să se confrunte cu adversari extrem de periculoși.

Fanii serialului nu vor avea parte doar de o nouă poveste. Alan Ritchson a dezvăluit că producția celui de-al patrulea sezon a presupus un volum impresionant de scene de luptă.

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