Atac dur al lui Netanyahu la adresa Marii Britanii: „Prima republică islamică nucleară”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a numit Marea Britanie „prima republică islamică ce deține arme nucleare”, alimentând astfel un stereotip islamofob răspândit în rândul extremei drepte despre populația musulmană a țării.

Potrivit The Guardian, Netanyahu a evocat relatările favorabile Israelului publicate în urmă cu mai bine de jumătate de secol de jurnalistul Randolph Churchill, fiul fostului premier britanic Winston Churchill. El a susținut apoi că un astfel de mod de a prezenta Israelul nu mai poate fi întâlnit în Marea Britanie de astăzi.

„Încercați să găsiți asta în Marea Britanie de astăzi, în ceea ce este numită Republica Islamică a Marii Britanii”, a afirmat acesta în cadrul unui podcast.

În loc să conteste afirmațiile lui Netanyahu, moderatorul l-a întrebat dacă nu cumva acesta evidențiază în mod nedrept Marea Britanie, spunând: „Nu este toată Europa așa?”.

Netanyahu a insistat: „Da, dar știți, cineva a spus că prima republică islamică dotată cu arme nucleare va fi Republica Islamică a Marii Britanii”.

Pakistanul, denumit oficial Republica Islamică Pakistan, deține un arsenal nuclear încă din anii 1990.

The Guardian adaugă că relațiile dintre Marea Britanie și Israel s-au deteriorat în ultimele luni, în special după ce Andy Burnham a preluat funcția de premier al Regatului,

Cu puțin timp înainte de a deveni prim-ministru, el și-a cerut scuze pentru reacția inițială a Partidului Laburist la acțiunea militară a Israelului în Gaza, spunând că partidul „nu a procedat corect” și că, sub conducerea sa, era nevoie să „facă mai bine”, semnalând o schimbare semnificativă în abordarea Marii Britanii față de Orientul Mijlociu.

În iulie, el a declarat că va „face mai mult pentru a pune presiune asupra guvernului israelian”, inclusiv prin noi sancțiuni împotriva unor persoane și entități, precum și printr-o posibilă interzicere a comerțului cu bunuri provenite din coloniile ilegale.

Marea Britanie a recunoscut Statul Palestina în 2025

Un alt moment tensionat a avut loc în septembrie 2025, când Marea Britanie, alături de alte țări, a anunțat că a recunoscut oficial Statul Palestina.

La acea vreme, Netanyahu l-a acuzat pe Keir Starmer, fostul premier britanic, că recompensează „terorismul monstruos” și că favorizează ideologia „jihadistă”.

Anterior, ministrul israelian de externe Gideon Saar a calificat pasul de recunoaștere a statalității palestiniene drept o „greșeală” și a avertizat că acesta ar putea declanșa un răspuns unilateral, nespecificat.

Întrebat despre decizia Marii Britanii, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu este de acord cu Starmer pe acest subiect, subliniind că „nu trebuie să uităm ce s-a întâmplat pe 7 octombrie”.

Starmer a răspuns că „este parte dintr-un pachet mai amplu care, sperăm, să ne ducă de la situația îngrozitoare de acum către rezultatul unui Israel sigur și securizat, pe care în prezent nu îl avem, și un stat palestinian viabil”.

El a adăugat, de asemenea, că Hamas nu poate avea niciun rol în guvernarea Palestinei.