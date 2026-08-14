 Incendii puternice în Halkidiki. MAE anunță că nu există români printre persoanele afectate | adevarul.ro
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Incendii puternice în Halkidiki. MAE anunță că nu există români printre persoanele afectate

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MAE precizează că, până la acest moment, autoritățile locale nu au notificat misiunea diplomatică/oficiul consular din Republica Elenă cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate în urma incendiilor.

Incendiu în Siviri
Incendiu în Siviri, pe brațul Kassandra din Halkidiki FOTO X

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României la Atena și al Consulatului General al României la Salonic, urmărește situația generată de incendiile de vegetație din Republica Elenă.

În urma demersurilor pe lângă autoritățile elene, în vederea obținerii unor informații oficiale cu privire la persoanele afectate, s-a stabilit că nu sunt cetățeni români printre persoanele care au avut de suferit.

De asemenea, la nivelul Ambasadei României la Atena nu au fost primite solicitări de asistență consulară în acest context, iar oficiul consular din Salonic a recepționat doar două apeluri pe telefonul de urgență din partea unor cetățeni români pentru obținerea de informații actualizate.

„MAE menționează că atât misiunea diplomatică, cât și oficiul consular au publicat pe paginile de socializare mesaje de interes pentru cetățenii români în contextul actual, precum: recomandări de siguranță, harta actualizată a zonelor de risc publicată de autoritatea elenă competentă, măsurile dispuse pentru persoanele afectate, precum și platforma pusă la dispoziție de către autoritățile locale pentru identificarea unor soluții de cazare temporară, în caz de necesitate”, potrivit MAE.

Reprezentanţii Ambasadei României la Atena și ai Consulatului General al României la Salonic continuă dialogul cu autoritățile locale şi sunt pregătiți să acorde asistenţă consulară, conform competențelor şi în funcţie de solicitări. MAE amintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 6728875 și +30 210 6728879, respectiv al Consulatului General al României la Salonic: +30 2310 340088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al ambasadei: +30 6978996222, respectiv al oficiului consular: +30 6906 479076.

Incendiu devastator în Kasadra

Incendiul de vegetație din Grecia a izbucnit joi, 13 august, în jurul orei 14.00, în zona Siviri, pe brațul Kassandra din peninsula Halkidiki, una dintre destinațiile preferate de turiștii români. Alimentat de vântul puternic, focul s-a extins rapid prin zone împădurite și terenuri agricole și a ajuns în apropierea zonelor locuite.

Autoritățile elene au dispus evacuarea mai multor localități și au activat sistemul de avertizare 112. Turiștii și localnicii au fost îndemnați să părăsească zonele amenințate și să urmeze rutele indicate.

Incendiul izbucnește într-o perioadă în care autoritățile elene au avertizat asupra unui risc ridicat de incendii de vegetație în Halkidiki, peninsulă foarte căutată în sezonul estival, inclusiv de turiștii din România.

Începând de vineri, accesul pietonilor și al autovehiculelor în anumite zone împădurite din municipalitățile Kassandra, Sithonia și Aristotelis va fi restricționat.

În Kassandra și Sithonia, restricțiile vor fi aplicate între orele 08.00 și 20.00. În Aristotelis, unde riscul de incendiu este considerat foarte ridicat, măsurile vor rămâne în vigoare până sâmbătă, la ora 08.00.

Polițiștii vor verifica drumurile forestiere, iar persoanele care vor fi găsite în zonele în care accesul este interzis pot fi îndepărtate. Voluntarii care participă la activități de prevenire a incendiilor sunt exceptați de la aceste restricții.

Persoanele care nu respectă măsurile riscă o amendă de 300 de euro.

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