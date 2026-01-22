Bărbat prins cu un rucsac plin cu „pietroaie” la întâlnirea lui Bolojan cu oamenii de afaceri din Botoșani

Un bărbat, care se dădea drept reprezentant al Camerei de Comerț și Industrie din Suceava, a încercat să pătrundă la întâlnirea de sâmbăta trecută dintre premierul Ilie Bolojan și oamenii de afaceri din Botoșani, având asupra sa un rucsac cu mai multe „pietroaie”.

Informația a fost dezvăluită joi, 22 ianuarie, de președintele filialei județene a Partidului Național Liberal (PNL), Valeriu Iftime, potrivit Agerpres.

Incidentul ar fi avut loc sâmbătă, 17 ianuarie, în timpul vizitei premierului Bolojan la Botoșani, pietrele fiind descoperite de lucrătorii Serviciului de Pază și Protecție (SPP), care îl însoțeau pe șeful Guvernului.

„La Camera de Comerț (din Botoșani - n.r.) a venit un domn, cu un rucsac în umăr, care a spus că este de la Camera de Comerț din Suceava. Am încercat să căutăm respectivul domn la Camera de Comerț din Suceava, nu l-am găsit. A venit SPP, l-a controlat și avea pietroaie în geantă”, a afirmat Valeriu Iftime, care este și președinte al Consiliului Județean Botoșani.

Liderul PNL din Botoșani a subliniat, de asemenea, că decizia ca premierul să părăsească sediul Primăriei municipiului Botoșani pe ușa din spate a fost luată tot ca urmare a faptului că existau informații că protestatarii din fața instituției erau pregătiți să arunce cu pietre.

„Domnul prim-ministru a fost sfătuit de garda personală să nu vină prin față pentru că sunt contestatari care au pietroaie în geantă”, a mai afirmat Valeriu Iftime, în ședința Comisiei de Dialog Social.

Premierul Ilie Bolojan a fost primit sâmbătă, 17 ianuarie, cu huiduieli la Botoșani, în cadrul seriei de întâlniri pe care le are în această perioadă cu primarii din întreaga țară.

El a fost întâmpinat de câțiva protestatari care au scandat lozinci împotriva sa. Unul dintre aceștia l-a apostrofat direct înainte ca Bolojan să intre în clădire, semnalând tensiunile generate de măsurile de reducere a bugetelor locale.

Zeci de persoane, susținători ai AUR, s-au adunat în fața Primăriei Botoșani, cerând demisia premierului. Protestatarii au scandat lozinci precum „Demisia” și au afișat pancarte cu mesaje împotriva Guvernului, semnalând nemulțumirea față de măsurile adoptate la nivel central, potrivit presei locale.