search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Bodycam-uri pentru pădurari: Senatul a aprobat inițiativa. Imaginile, folosite în cazurile de tăieri ilegale sau agresiuni

0
0
Publicat:

Inițiativa legislativă care prevede dotarea pădurarilor cu bodycam a fost votată luni, 13 octombrie, în majoritate de Senat și urmează să fie analizată de Camera Deputaților, forul decizional.

Bodycam/FOTO: Arhivă
Bodycam/FOTO: Arhivă

Inițiativa a fost propusă de parlamentarii USR, Diana Buzoianu, actuală ministră, și Aurel Oprinoiu, membru al Comisiei pentru mediu din Senat. Potrivit ministrei, proiectul „este despre protecție și responsabilitate”.

„Personalul silvic din România nu trebuie să mai fie vulnerabil în fața celor care fură lemn sau încalcă în alt mod legislația silvică. În ultimii ani am avut prea multe situații dramatice, în care oameni care apărau pădurea și-au pus viața în pericol. Bodycam-urile vor deveni un scut de siguranță, dar și un instrument modern de documentare, care va proteja atât personalul silvic, cât și integritatea probelor în cazurile de tăieri ilegale sau agresiuni. 

Prin această lege, punem în aplicare același principiu de modernizare și transparență pe care l-am introdus deja la Garda Națională de Mediu. Tehnologia nu mai este un lux, ci o condiție esențială pentru un control eficient și pentru o administrație publică orientată către rezultate. România are obligații clare în procesul de aderare la OCDE, iar consolidarea capacității instituțiilor de control – inclusiv prin utilizarea bodycam-urilor și dronelor – înseamnă mai multă credibilitate, mai multă rigoare și un act de justiție mai rapid. Această lege este, în fond, o investiție în siguranță și în încredere.

Încrederea personalului silvic că este protejat atunci când își face datoria și încrederea cetățenilor că instituțiile statului au mijloacele necesare pentru a apăra pădurile României. Legea se aplică fără excepții, iar probele video și foto sunt de netăgăduit. Este un pas important spre o Românie în care legea, tehnologia și curajul merg împreună în lupta pentru protejarea mediului”, spune Diana Buzoianu, ministra Mediului.

„Această inițiativă nu este doar o măsură tehnică, ci un semnal clar de respect față de munca silvicultorilor și o declarație de război împotriva tăierilor ilegale și a celor care sfidează legea. Pădurile României trebuie apărate cu fermitate, iar cei care veghează asupra lor merită să o facă în condiții de siguranță și demnitate”, declară senatorul USR Aurel Oprinoiu, membru al Comisiei pentru mediu din Senat.

Senatul este prima cameră sesizată, inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final.

În iulie, ministrul Mediului propunea bodycam-uri pentru angajații de la Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunțase în iulie că intenţionează să doteze personalul de control de la Apele Române cu echipamente de tip bodycam.

„România nu este ţara în care pumnul face legea! Am vorbit azi personal cu doamna inspector de la Apele Române din judeţul Dolj care mi-a spus cum a fost bruscată, împinsă, înjurată de un om care deţinea o spălătorie care se afla în ilegalitate de ani de zile şi care a fost foarte supărat de controlul celor de la Apele Române.

Am vrut să mă asigur, în primul rând, că e în afara oricărui pericol. Evident, Poliţia se va pronunţa pe fond, dar, în calitate de ministră a Mediului, nu pot permite ca vreunul dintre colegii mei să fie agresat fizic, să fie lovit şi insultat în timpul unui control. Am responsabilitatea să mă asigur că angajaţii ministerului pe care îl conduc sunt protejaţi şi pentru asta voi face tot ce ţine de mine”, a scris pe Facebook aceasta.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
digi24.ro
image
Apare cel mai mare mall din România. Este afacerea unuia dintre cei mai controversați milionari
stirileprotv.ro
image
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe trecerea de pietoni! „Conduc NERVOS la 3 dimineața”
gandul.ro
image
Date de coșmar! Măririle de TVA și taxele au fost transferate de magazine direct la consumatori
mediafax.ro
image
Președintele Cristi Balaj pleacă de la CFR Cluj! Primele reacții ale lui Balaj și ale patronului Neluțu Varga. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine ar câștiga alegerile dacă s-ar vota duminica viitoare
libertatea.ro
image
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Rezervă neutilizată la România - Austria, Florin Tănase a rupt tăcerea: ”Nu e posibil așa ceva”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
antena3.ro
image
Prognoza meteo ANM pentru 13-26 octombrie 2025: Se face iarăși frig, temperaturile scad şi reapar ploile
observatornews.ro
image
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
Cod Rutier 2025: Regula îi vizează pe șoferii cu permis categoria B. Ce prevede legea mai aspră
playtech.ro
image
Mara Burcă, mesaj după România – Austria. Ce problemă a avut soția fotbalistului Andrei Burcă înainte de meci
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
O vedetă a vrut să treacă granița în Serbia, dar a rămas ”blocată”: ”Au emis mandat de arestare pe numele meu”
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Duminică noaptea, 12 octombrie 2025, în jurul orei 01:00, cadavrul lui Ionuț a fost găsit într-o parcare publică din nordul Italiei. Trupul neînsuflețit al românului a fost descoperit în Bolzano, mai exact într-o parcare folosită de șoferii de camioane pe
kanald.ro
image
Zăcământ uriaș de aur, peste 1.000 de tone estimate. Unde a fost descoperit și
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis 3 decrete importante la Monitorul Oficial
romaniatv.net
image
Sprijin pentru pensionarii cu pensie mică. Serviciul este gratuit
mediaflux.ro
image
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Monica Tatoiu, îndrăgostită iremediabil de un oraș din Europa! I se pare cea mai tare destinație la ora actuală: „Este genial! Plin de restaurante, magazine”
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
profimedia 1044338506 jpg
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Monica Tatoiu, îndrăgostită iremediabil de un oraș din Europa! I se pare cea mai tare destinație la ora actuală: „Este genial! Plin de restaurante, magazine”

OK! Magazine

image
Nici măcar în vizitele oficiale nu se poate abține să-și atingă abdomenul. Noi ipoteze despre lupta pe viață și pe moarte a lui Kate

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică