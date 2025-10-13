Bodycam-uri pentru pădurari: Senatul a aprobat inițiativa. Imaginile, folosite în cazurile de tăieri ilegale sau agresiuni

Inițiativa legislativă care prevede dotarea pădurarilor cu bodycam a fost votată luni, 13 octombrie, în majoritate de Senat și urmează să fie analizată de Camera Deputaților, forul decizional.

Inițiativa a fost propusă de parlamentarii USR, Diana Buzoianu, actuală ministră, și Aurel Oprinoiu, membru al Comisiei pentru mediu din Senat. Potrivit ministrei, proiectul „este despre protecție și responsabilitate”.

„Personalul silvic din România nu trebuie să mai fie vulnerabil în fața celor care fură lemn sau încalcă în alt mod legislația silvică. În ultimii ani am avut prea multe situații dramatice, în care oameni care apărau pădurea și-au pus viața în pericol. Bodycam-urile vor deveni un scut de siguranță, dar și un instrument modern de documentare, care va proteja atât personalul silvic, cât și integritatea probelor în cazurile de tăieri ilegale sau agresiuni.

Prin această lege, punem în aplicare același principiu de modernizare și transparență pe care l-am introdus deja la Garda Națională de Mediu. Tehnologia nu mai este un lux, ci o condiție esențială pentru un control eficient și pentru o administrație publică orientată către rezultate. România are obligații clare în procesul de aderare la OCDE, iar consolidarea capacității instituțiilor de control – inclusiv prin utilizarea bodycam-urilor și dronelor – înseamnă mai multă credibilitate, mai multă rigoare și un act de justiție mai rapid. Această lege este, în fond, o investiție în siguranță și în încredere.

Încrederea personalului silvic că este protejat atunci când își face datoria și încrederea cetățenilor că instituțiile statului au mijloacele necesare pentru a apăra pădurile României. Legea se aplică fără excepții, iar probele video și foto sunt de netăgăduit. Este un pas important spre o Românie în care legea, tehnologia și curajul merg împreună în lupta pentru protejarea mediului”, spune Diana Buzoianu, ministra Mediului.

„Această inițiativă nu este doar o măsură tehnică, ci un semnal clar de respect față de munca silvicultorilor și o declarație de război împotriva tăierilor ilegale și a celor care sfidează legea. Pădurile României trebuie apărate cu fermitate, iar cei care veghează asupra lor merită să o facă în condiții de siguranță și demnitate”, declară senatorul USR Aurel Oprinoiu, membru al Comisiei pentru mediu din Senat.

Senatul este prima cameră sesizată, inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final.

În iulie, ministrul Mediului propunea bodycam-uri pentru angajații de la Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunțase în iulie că intenţionează să doteze personalul de control de la Apele Române cu echipamente de tip bodycam.

„România nu este ţara în care pumnul face legea! Am vorbit azi personal cu doamna inspector de la Apele Române din judeţul Dolj care mi-a spus cum a fost bruscată, împinsă, înjurată de un om care deţinea o spălătorie care se afla în ilegalitate de ani de zile şi care a fost foarte supărat de controlul celor de la Apele Române.

Am vrut să mă asigur, în primul rând, că e în afara oricărui pericol. Evident, Poliţia se va pronunţa pe fond, dar, în calitate de ministră a Mediului, nu pot permite ca vreunul dintre colegii mei să fie agresat fizic, să fie lovit şi insultat în timpul unui control. Am responsabilitatea să mă asigur că angajaţii ministerului pe care îl conduc sunt protejaţi şi pentru asta voi face tot ce ţine de mine”, a scris pe Facebook aceasta.