Becali îi critică pe deputații AUR care au participat la protestele din Capitală: „Nu aș da mâna cu ei, nu i-aș mai considera parlamentari”

George Becali i-a criticat pe deputaţii AUR care au participat la protestul desfăşurat duminică în Centrul Vechi al Capitalei. „Nu i-aş mai considera ca ei fiind parlamentari în Parlamentul României. Cum să faci aşa ceva?”, a spus acesta.

„Eu nu pot să cer sancţionarea lor. Eu sunt Becali, dar nu am putere în partid. Eu, dacă îi cunosc, să nu se supere, nu aş da nici mâna cu ei, nici nu i-aş mai băga în seamă şi nici nu i-aş mai considera ca ei fiind parlamentari în Parlamentul României. Cum să faci aşa ceva? Nu vreau să vorbesc mai mult pentru că mi-a fost jenă când am văzut: sunt deputat în Parlamentul României, sunt cutare, îşi spunea şi numele, că tu, dacă eşti deputat în Parlamentul României, stai în Parlamentul României şi respectă tu prima dată legea. Şi chiar o chestiune nedreaptă dacă este, trebuie să o respecţi, că aşa a hotărât judecătorul”, a declarat George Becali.

Potrivit lui Becali, un parlamentar ar trebuie să fie primul care respectă „legea”.

„Eu am făcut puşcărie şi am ieşit din puşcărie şi ce să fac acum? Să mă iau la bătaie cu judecătorii? Am respectat hotărârea şi cu asta basta. Dacă eşti parlamentar, respectă tu întâi legea, nu te duce să faci, să arunci cu petarde. Asta este părerea mea, e problema lor, probabil se va supăra pe mine şi partidul, dar asta este părerea mea. Dacă vrei să fii deputat, fii deputat”, a continuat Becali, potrivit Agerpres.

Reacția lui Becali vine după ce cinci deputaţi AUR au fost citaţi la Parchetul General.

Potrivit unor surse judiciare, deputaţii au fost chemaţi pentru a da explicaţii în legătură cu implicarea lor în violenţele împotriva jandarmilor în timpul protestului desfăşurat duminică în Centrul Vechi al Capitalei.

Printre cei chemaţi la Parchet se află deputaţii Răzvan Biro, Mihai Bogdan Negoescu, Tiberiu Claudiu Bârsan şi Daniel Cătălin Ciornei.