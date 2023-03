Aurescu, în Parlament, despre Schengen: Înainte de 23 aprilie este dificil de așteptat o modificare a poziției Austriei

Ministrul Afacerilor Externe a prezentat în Parlamentul situația aderării României la spațiul Schengen. Bogdan Aurescu susține că înainte de alegerile din landul austriac Salzburg nu se așteaptă o modificare a poziției în ceea ce privește aderarea României.

Potrivit oficialului, schimbarea poziției Austriei a fost una „de ultim moment” care l-a luat prin surprindere inclusiv pe președintele Austriei.

„Toate instituțiile europene și statele UE, cu o singură excepție, sunt ferm în favoarea aderării. Anul trecut prin eforturi diplomatice ample am obținut progrese incontestabile. Susținerea fermă și activă a Franței și Germaniei, am convins Finlanda, apoi Suedia și Olanda. Reiterez faptul confirmat de toți partenerii europeni că schimbarea de ultim moment a poziției Austriei a fost bruscă, motivată doar de rațiuni de politică internă si imposibil de anticipat, luând prin surprindere și președintele Austriei și partenerii de coaliție a OVP. De altfel, cu doar două zile înainte Austria susținea aderarea prin adoptarea declarațiilor forumului Strasbourg a miniștrilor de interne din regiune”, a explicat Bogdan Aurescu, la ora Guvernului.

Ministrul susține că în urma votului din Consiliul JAI din luna decembrie a primit reconfirmarea tuturor statelor membre UE, cu excepția Austriei, despre care susține că nu își va schimba opinia înainte de alegerile de la finalul lunii aprilie.

„Votul din decembrie a evindențiat un nivel european enorm de simpatie și susținere pentru România. Am continuat intens demersurile politico-diplomatice construind pe tot ce am obținut până acum. Nu trebuie însă create așteptări grăbite, mai ales că înainte de alegerile din 23 aprilie este dificil de așteptat o modificare de poziție. Din decembrie și până acum am discutat cu toți omologii mei din cele 28 de state membre UE și Schengen și am obținut doar reconfirmarea sprijinului tuturor, cu excepția Austriei, dar și efectuarea de demersuri active față de Viena”, a adăugat Bogdan Aurescu.

Șeful diplomației române a subliniat sprijinul ferm al Olandei în privința aderării României la spațiul Schengen și faptul că instituția pe care o conduce este în contact permanent cu președinția suedeză a Consiliului UE și cea viitoare, a Spaniei, ambele fiind favorabile României.

„Demersurile pe lângă Austria continuă, MAE acționând în cooperare cu MAI, am avut numeroase discuții cu ministrul de externe austriac. Am agreat încă din ianuarie organizarea de discuții tehnice la nivelul MAI, partea austriacă sugerând că este indicat ca ministerele de interne să gestioneze aspectele de fond, iar MAE să faciliteze dialogul. Astfel, MAI este în curs de elaborare cu ministerul austriac a unui plan de lucru în implementare concluziilor Consiliul European din februarie privind contracararea migrației ilegale. De altfel, am contribuit substanțial la concluziile Consiliului European din februarie ce au fost salutate de cancelarul austriac. Vom continua demersurile la toate nivelurile, alegând calea insistențelor, argumentelor, diplomației”, a transmis ministrul Bogdan Aurescu.

Ministrul Bogdan Aurescu a fost invitat în Parlament, la inițiativa grupului AUR, pentru a oferi explicații pe tema acțiunilor pentru admiterea României în Schengen și în cazul lucrărilor desfășurate de autoritățile ucrainene pe canalul Bîstroe.