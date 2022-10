Aurescu: Finlanda nu se mai opune intrării României în Schengen / Culise privind negocierile

Bogdan Aurescu a vorbit de progresele privind negocierea cu diferite state pentru intrarea României în Schengen, dar a dat detalii și despre rolul țării noastre în discuțiile de extindere a NATO.

„Finlanda, într-o discuție pe care am avut-o cu omologul meu în luna iulie, mi-a confirmat că nu se mai opune. Finlanda, la un moment dat în timp, acum câțiva ani, era unul dintre statele reticente față de aderarea României la Spațiul Schengen și cred că a contat foarte mult și seria de demersuri pe care noi le-am făcut, inclusiv eu, personal, pe lângă partea turcă, pentru susținerea aderării Finlandei și Suediei la NATO. La sfârșitul lunii mai am avut la Istanbul o discuție de o oră și 20 de minute cu Președintele Erdogan, împreună cu omologul meu polonez, în care am pledat pentru aderarea la NATO, de data asta, a Finlandei și respectiv Suediei. Pe urmă, sigur, au existat și alte demersuri, nu pot să spun că doar ale noastre au contat, dar mi s-a confirmat ulterior că și demersurile noastre au avut un rol important și cred că a contat și acest sprijin pe care l-am acordat la acel moment”, a explicat Bogdan Aurescu, într-un interviu la B1TV.

Ministrul a vorbit de progresele României în dosarul Schengen. „Anul acesta s-a realizat o serie de progrese importante în acest proces de susținere a aderării României la Spațiul Schengen. E vorba despre o susținere foarte clară, exprimată la cel mai înalt nivel de către Franța la vizita pe care Președintele Macron a făcut-o în România, fără condiții. De asemenea o susținere foarte clară exprimată de cancelarul Scholz, deci de Germania, la Praga, într-un discurs european foarte relevant”, a completat liderul diplomației de la București.

Importanța în criza alimentară

Bogdan Aurescu a precizat și că România s-a comportat foarte bine în criza ucraineană, fiind pilon în cazul asigurării tranzitului de cereale din țara vecină. „În ce privește exporturile de grâne ucrainene prin România, domnul Președinte Iohannis a arătat foarte clar că este exclusă o astfel de măsură. Dar vreau să explic și faptul că, dintr-o altă perspectivă, efortul pe care România l-a depus în sprijinul Ucrainei, care a fost un efort foarte complex, multidimensional, cu aspecte care au fost foarte vizibile, cu aspecte care au fost sau sunt deocamdată mai puțin vizibile, a fost un efort care a crescut foarte mult prestigiul României la nivel internațional. Şi nu mă refer doar la spațiul european, mă refer în general, la nivel global. Foarte multe state au apreciat efortul pe care l-a făcut România în sprijinul Ucrainei, ceea ce ne-a crescut foarte mult profilul. Faptul că România a reușit să facă să se tranziteze prin țara noastră peste 5,2 milioane de tone de cereale ucrainene, peste 5,5 milioane de tone de alte produse ale Ucrainei este, de fapt, o măsură pe care noi am luat-o și am implementat-o cu foarte multe eforturi administrative și logistice - pe de-o parte pentru a susține economia Ucrainei, deci pentru a da posibilitatea ca efortul de război al Ucrainei să fie finanțat, pe de altă parte, în ceea ce privește cerealele, pentru a susține statele din ceea ce numim acum „sudul global”, state africane, state din Orientul Mijlociu, foarte afectate de criza alimentară care a fost provocată de Federația Rusă”, a punctat ministrul.

Aurescu a subliniat că România încearcă să aducă tot sprijinul de care dispune în combaterea crizei alimentare. „Deci, un efort de a ajuta să nu existe o criză alimentară globală. Și din punctul acesta de vedere, efortul nostru pot să spun că a contribuit într-un mod destul de serios inclusiv la argumentația pentru intrarea în Spațiul Schengen. Este un efort care va trebui să continue în perioada următoare, pentru că, după cum vedem, acel acord care a fost mediat de ONU și de Turcia cu privire la folosirea porturilor ucrainene pentru exporturile de cereale și care a fost încheiat doar pe patru luni este posibil ca, din cauza opoziției Rusiei, să nu mai continue. De altfel, și după încheierea acestui acord, cererea de tranzit prin România a acestor produse ucrainene cu destinație globală a crescut. Noi am reușit la un moment dat, mă raportez la momentul sfârșitului lunii septembrie, când aveam datele cumva complete, să exportăm prin România peste 60% din totalul de cereale ucrainene care au fost exportate în această perioadă de țara vecină. Deci o astfel de blocare a acestor grâne ucrainene probabil că ar mulțumi Rusia, dar în niciun caz nu ar ajuta comunitatea internațională, și cred că trebuie să continuăm acest efort al nostru”, a fost concluzia lui Aurescu.