AUR va vota în favoarea Strategiei Naţionale de Apărare. George Simion îl acuză pe președintele Nicușor Dan de lipsă de respect

Preşedintele AUR, George Simion, a acuzat, miercuri, în plenul reunit al Parlamentului, „o lipsă de respect şi desconsiderare” faţă de forul legislativ, criticând faptul că preşedintele Nicuşor Dan nu a rămas la dezbaterea privind Strategia Naţională de Apărare a Ţării.

„O asemenea lipsă de respect, o asemenea desconsiderare a Parlamentului României nu am văzut şi nu cred că a existat în ultimii 35 de ani. A venit Nicuşor Daniel Dan, a plecat Nicuşor Daniel Dan fără să asculte vocea poporului român prin reprezentanţii săi”, a declarat George Simion în plen, scrie Mediafax.

El a criticat şi conţinutul Strategiei Naţionale de Apărare, afirmând că aceasta ar fi trebuit să includă măsuri concrete pentru combaterea sărăciei, o strategie de securitate alimentară şi una energetică pentru România.

În acelaşi timp, liderul AUR a anunţat că formaţiunea sa va vota în favoarea Strategiei Naţionale de Apărare, deşi respinge poziţia preşedintelui pe tema alocărilor bugetare. „În Strategia de Apărare Naţională pe care noi o votăm, nu am găsit ceea ce a spus Nicuşor Dan, că trebuie bani mai mulţi pentru Ucraina în detrimentul învăţământului şi sistemului sanitar din România. Aşa că votăm contra faţă de Nicuşor Dan şi votăm pentru strategia de apărare naţională”, a conchis George Simion.

Liderul AUR l-a criticat şi pe premierul Ilie Bolojan, susţinând că acesta refuză de o lună să vină în faţa Parlamentului la „Ora premierului”. „De o lună de zile, domnul premier Ilie Bolojan este chemat aici, în faţa Parlamentului, nu găseşte o oră pentru Ora Premierului, aşa cum îl obligă articolul 211 din regulament”, a afirmat Simion.

Totodată, preşedintele AUR i-a cerut şefului statului să desecretizeze şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024, precum şi stenogramele unei şedinţe informale a Curţii Constituţionale.