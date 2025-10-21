search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Transparența salariilor, obligatorie și în România. Modele din alte țări

0
0
Publicat:

România va trebui să elaboreze în perioada următoare un proiect de lege pentru transpunerea Directivei UE privind transparența salarială (Directiva (UE) 2023/970), termenul limită fiind 7 iunie 2026. O analiză comparativă arată că șapte state membre au făcut deja pași concreți pentru a introduce transparența salarială în legislația lor națională.

Angajați veseli la birou
România va transpune Directiva privind transparența salarială. Foto arhivă

Adoptată în mai 2023, Directiva UE privind transparența salarială este o inițiativă emblematică menită să reducă diferențele de remunerare între femei și bărbați. Prin promovarea principiului „salariu egal pentru muncă egală”, Directiva introduce obligații de raportare, acces sporit la informații salariale pentru angajați și măsuri concrete pentru asigurarea echității salariale în toate statele membre.

România are acum oportunitatea de a demonstra că egalitatea salarială reprezintă un principiu de bază al sistemelor de remunerare și că transparența salarială este un pilon firesc, care reflectă realitățile economice și sociale ale țării - oferind astfel un exemplu puternic în regiune”, a declarat Florina Andra Ilie, Senior Manager, HR & ESG Advisory, Forvis Mazars în România. „Învățând din modul în care alte state membre au transpus Directiva, România poate evita capcanele frecvente, poate asigura o transparență autentică la toate nivelurile și poate crea valoare durabilă atât pentru angajați, cât și pentru angajatori”, a adăugat ea.

Principalele constatări din Europa

O analiză comparativă a șapte state membre UE - Belgia, Finlanda, Irlanda, Suedia, Țările de Jos, Lituania și Polonia - arată cum aceste țări au început deja să integreze transparența salarială în legislația națională și oferă perspective valoroase asupra modului în care România ar putea aborda transpunerea directivei.

Transparența salarială în recrutare - Belgia și Lituania solicită indicarea directă a intervalelor salariale în anunțurile de angajare, în timp ce Finlanda, Irlanda, Polonia, Suedia și Țările de Jos permit comunicarea acestora într-o etapă ulterioară a procesului de recrutare. Polonia a stabilit un termen anticipat pentru implementarea prevederilor referitoare la transparența salarială în procesul de recrutare - 24 decembrie 2025, cu șase luni înainte de termenul general de transpunere la nivelul Uniunii Europene, din iunie 2026.

• Interdicția privind istoricul salarial - Toate cele șapte țări interzic angajatorilor să solicite informații despre salariile anterioare ale candidaților, pentru a preveni perpetuarea inegalităților salariale.

• Evaluarea muncii de valoare egală - Belgia, Finlanda, Lituania, Țările de Jos și Suedia impun angajatorilor utilizarea unor criterii clare - precum competențele, efortul, responsabilitatea și condițiile de muncă - la stabilirea salariilor. Suedia merge mai departe, integrând aceste criterii în audituri anuale de echitate salarială.

Citește și: Transparența salarială: Ați fi de acord să le împărtășiți colegilor câți bani câștigați? Ce spune un analist financiar

• Transparența salarială cu protecția datelor - Angajatorii trebuie să partajeze datele salariale în condiții de siguranță, să anonimizeze sau să agregheze comparațiile și să limiteze divulgarea informațiilor. Finlanda, Irlanda și Suedia integrează explicit cerințele GDPR în raportările și auditul salarial, în timp ce Lituania și Belgia asigură conformitatea prin aplicarea principiilor generale ale GDPR sau prin mecanisme interne de supraveghere.

• Dreptul la informare - Belgia, Finlanda, Lituania, Țările de Jos și Suedia prevăd acest drept în proiectele de lege, de regulă însoțit de obligația de a răspunde în termen de două luni și de reamintiri anuale. Finlanda și Suedia oferă garanții solide privind protecția vieții private, Suedia extinzând acest drept și la foștii angajați.

• Obligații de raportare - Finlanda, Suedia și Țările de Jos respectă îndeaproape directiva, cu raportarea diferenței salariale între sexe în etape, în funcție de dimensiunea companiei. Lituania impune măsuri corective dacă diferențele nejustificate depășesc 5%. Belgia utilizează un model de raportare centralizat. Lituania a introdus un mecanism corectiv prin care angajatorii sunt obligați să remedieze, în termen de șase luni, diferențele nejustificate de peste 5%; în caz contrar, aceștia vor fi supuși unor evaluări comune obligatorii ale nivelurilor de remunerare.

• Sancțiuni - Aplicarea legii variază: Finlanda poate aplica amenzi de până la 80.000 €, Țările de Jos pot impune penalități de peste 10.000 €, iar Polonia sancționează angajatorii care nu includ informații salariale în anunțurile de job.

Ce înseamnă acest lucru pentru România

Deși România nu și-a publicat încă proiectul de lege, se așteaptă ca guvernul să se bazeze pe un mix între obligațiile UE și prioritățile interne. Observarea modelelor altor țări oferă României perspective practice de a concepe un cadru echilibrat - unul care să consolideze încrederea angajaților, să ofere mediului de afaceri îndrumări clare privind conformarea și să îmbunătățească reputația țării în privința practicilor de muncă corecte și transparente.

„Transparența salarială nu ar trebui percepută ca o povară legislativă, ci ca o oportunitate pentru companiile românești de a da exemplu. Salariile stabilite prin practici corecte și transparente sporesc retenția angajaților, construiesc încredere și oferă un avantaj competitiv atât în fața angajaților, cât și a investitorilor”, a adăugat expertul.

Potrivit acestuia, angajatorii din România ar trebui să înceapă pregătirile încă de pe acum, prin revizuirea structurilor salariale, auditarea practicilor de recrutare și alinierea tuturor proceselor conexe, pentru a fi pregătiți să respecte cerințele de conformare imediat ce legea națională va fi publicată.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată raportul preliminar INSEMEX
digi24.ro
image
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
stirileprotv.ro
image
Obiceiurile neregulamentare pentru care șoferii riscă AMENZI de până la 1.000 de lei dacă le mai practică la volanul mașinii
gandul.ro
image
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile
mediafax.ro
image
Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir, dezvăluiri în premieră
fanatik.ro
image
Conducerea SALROM a fost demisă, anunță ministrul Economiei: „S-a terminat cu nepăsarea şi aroganţa”
libertatea.ro
image
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Vânzările de apartamente s-au prăbuşit pe litoral. 500.000 de euro pentru o locuinţă cu 3 camere şi 2 băi
observatornews.ro
image
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Cât costă un detector de gaze? Suma este mică pentru cât de mult ajută
playtech.ro
image
Povestea lui Mihai, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”. Familia băiatului riscă să rămână pe drumuri
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și despre România
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
O nouă alertă de gaz în România! Un întreg bloc a fost evacuat în urmă cu puțin timp
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Divorț șoc la ProTV! Vedeta din Las Fierbinți a rupt căsnicia de 20 de ani pentru o nouă iubire. A făcut nuntă în secret, cum arată mirii / FOTO
romaniatv.net
image
Decizie privind creșterea de taxe și impozite. Consilierul premierului Bolojan pune presiune pe ANAF
mediaflux.ro
image
Apariție răvășitoare a fotomodelului român care s-a căsătorit cu un milionar
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Alin Oprea a renăscut! Pe ce alimente nu mai pune gura: „Am renunțat complet” Ce alte schimbări a făcut în viața lui
click.ro
image
Nadia Comăneci, tristă din cauza fiului: „M-am gândit că totuși este o fază a lui”. Cum arată și ce decizie a luat Dylan
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
20220823213546!Regina Maria a Romaniei (1) jpg
Puterea unui simplu „da“
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Gesturile și cuvintele care demonstrează că Prințesa Leonor încă e dependentă de mama ei, Regina Letizia. Are 19 ani

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze